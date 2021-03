Bautista/Haslam überzeugt: Honda ist 2021 vorne dabei

Die erste Saison mit der CBR1000RR-R war für Álvaro Bautista und Leon Haslam allenfalls ermutigend. Für die Superbike-WM 2021 sind die beiden Werkspiloten optimistischer, dass die Honda deutlich konkurrenzfähiger ist.

HRC bleibt seinem Design für die Superbike-WM 2021 grundsätzlich treu, mit Schmiermittelhersteller Motul als neuer Sponsor ziert ein neues Logo die diesjährige Fireblade. Auch wenn Honda in der Superbike-WM 2020 hinter den Erwartungen zurückblieb, so war das Potenzial dennoch offensichtlich. Am Ende belegten Álvaro Bautista und Leon Haslam in der Gesamtwertung punktgleich die Plätze zehn und elf. Das einzige Podium fuhr der Spanier als Dritter im Superpole-Race in Aragón ein.



«Letztes Jahr war eine einzige Lernkurve – wir hatten ein neues Team, ein neues Motorrad und eine sehr kurze und intensive Saison», erinnerte Haslam. «Im zweiten Jahr haben wir aber viel mehr Daten zur Verfügung. Also hoffe ich, dass wir jedes Wochenende mit einer besseren Basis beginnen können. Persönlich fühle ich mich stärker und fitter als jemals zuvor und will wieder auf meine Honda steigen. Alle haben über den Winter hart gearbeitet und ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich denke, wir können diese Saison wirklich etwas erreichen.»

Deutlicher wird Álvaro Bautista. Der 36-Jährige brauchte 2020 lange, um sich mit dem Reihenvierzylindermotorrad anzufreunden, nun hält er aber Podestplätze und Siege für möglich.



«Aufgrund der Pandemie war es im vergangenen Jahr schwierig, deutliche Fortschritte zu erreichen», sagte der Spanier. «Dennoch konnten wir einige starke Ergebnisse und Podestplätze einfahren. Wir haben jetzt ein Jahr Erfahrung hinter uns; wenn diese Saison normaler verläuft, dann können wir um bessere Ergebnisse kämpfen und hoffentlich Rennen gewinnen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.»

Bautista war bereits in Barcelona 2020 im Superpole-Race drauf und dran, den Sieg einzufahren, stürzte dann aber in Führung liegend spektakulär per Highsider.



«Ich freue mich auf jeden Fall auf die Rennen und ich bin mit dem Motorrad zufrieden. Es gibt keine großen Änderungen, sondern eine Reihe kleiner Entwicklungen, die uns ein besseres Basis-Setup ermöglichen sollten», erklärte Bautista. «Wir haben an vielen Bereichen gearbeitet, insbesondere an der Elektronik, und uns darauf konzentriert, einen besseren Grip am Hinterrad zu generieren. Wir werden den nächsten Tests nutzen, um alles zusammenzusetzen und zu versuchen, ein ausgewogeneres Bike hinzubekommen.»

Am Mittwoch und Donnerstag testet Honda mit fast allen anderen Teams der Superbike-WM auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona.