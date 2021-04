Jammert Tito Rabat (Barni Ducati) auf hohem Niveau?

Auch beim Aragón-Test konnte Tito Rabat die Rundenzeiten der besten Superbike-Piloten nicht mitgehen. Die Situation des Barni-Ducati-Piloten scheint aber nicht so schlimm zu sein, wie es seine Worte glauben lassen.

Als Tito Rabat den Misano-Test als langsamster Ducati-Pilot beendete, gab es in der Garage von Barni Ducati lange Gesichter. Der Spanier klagte über starkes Chattering, was ihn von besseren Rundenzeiten abhielt. Beim zweitägigen Superbike-Test in Aragón war ein Aufwärtstrend erkennbar.

Zum einen fuhr der ehemalige MotoGP-Pilot nun deutlich schneller als sein Markenkollege Axel Bassani vom Motocorsa-Team, außerdem blieb Rabat am Ende des Tests, als die meisten seiner Kollegen mit einem Qualifyer auf Zeitenjagd gingen, in der Box.



«Ein technisches Problem verhinderte, dass wir einen Qualifyer verwenden konnten. Obwohl wir noch ein langer Weg vor uns haben, spiegelt seine beste Zeit nicht den wahren Wert unserer Arbeit wider», erklärte Teamchef Marco Barnabo. «Wir arbeiten hart daran, die Vibrationen zu eliminieren – für Tito ist das wichtig, denn das hält ihn davon ab, so zu fahren wie er möchte. Um das Problem zu lösen, mussten wir mehr Runden fahren als die anderen.»



In 1:50,518 min war Rabat zwar 1,7 sec langsamer als die Testbestzeit von Ducati-Werkspilot Scott Redding, doch allein der Qualifyer-Reifen bringt bis zu einer Sekunde auf eine Runde. Auf Rennreifen sollte sein Rückstand im Bereich von 0,6 bis 0,8 sec liegen.

Rabat war außerdem mit dem Test neuer Teile beschäftigt. Der Tank erhielt eine andere Form, dazu ein neuer Auspuff und neue Bremsen.



«Alle Komponenten, die wir in diesen zwei Tagen getestet haben, haben das Bike-Setup verbessert», hielt der 31-Jährige fest. «Aus irgendeinem Grund erreiche ich aber noch nicht das angestrebte Pace. Als wir den weichen Reifen nehmen wollten, mussten wir leider abbrechen.»

Kombinierte Zeiten SBK-Test Aragon, 12./13. April 2021:

1. Scott Redding (Aruba.it Ducati), 1:48,780 min

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Ducati), 1:49,205

3. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:49,439

4. Chaz Davies (Go Eleven Ducati), 1:49,610

5. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:50,257

6. Tito Rabat (Barni Ducati), 1:50,518

7. Axel Bassani (Motocorsa Ducati), 1:51,146

8. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:51,277

9. Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), 1:52,269

10. Niccolo Canepa (Yamaha), 1:53,685