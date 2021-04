Toprak Razgatlioglu ist negativ – und fehlt trotzdem

Drei Superbike-Testtage verpasste Toprak Razgatlioglu, weil er sich nach einem positiven Covid-19-Test am 31. März in Quarantäne begeben musste. Auch diese Woche in Aragon wird der Yamaha-Pilot nicht dabei sein.

Seit 1. April befand sich Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu in Quarantäne, nachdem er während des Barcelona-Tests am Abend des 31. März positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet wurde. Die folgenden zwei Wochen verbrachte der WM-Vierte des Vorjahres in einem Apartment in Barcelona. Für den 24-Jährigen eine surreale Situation: Er zeigte keinerlei Symptome und war beschwerdefrei. Weil er das Apartment nicht verlassen durfte, konnte er auch nicht trainieren.



Am 11. April wurde Toprak erneut positiv getestet, bereits zum dritten Mal, und verpasste nach dem zweiten Testtag in Barcelona auch die beiden Tage im MotorLand Aragon am 12./13. April.

Inzwischen ist Razgatlioglu wieder zuhause in der Türkei – und wird beim Aragon-Test diese Woche Mittwoch/Donnerstag trotz negativem Covid-19-Test erneut nicht dabei sein. «Wir wollen ihm etwas Zeit geben, um die Quarantäne hinter sich zu lassen», so ein Yamaha-Sprecher. «Wir prüfen, welche Testmöglichkeiten sich für ihn vor dem Saisonstart bieten.»



Beim Aragon-Test diese Woche sehen wir neben den Werksteams von Kawasaki (Rea, Lowes) und Yamaha (nur Locatelli) auch GRT Yamaha (Gerloff, Nozane) und Alstare Yamaha (Ponsson) sowie die MotoGP-Testteams von KTM und Yamaha mit jeweils einem Fahrer. Für beide Tage ist eine 90-prozentige Möglichkeit von leichtem Regen bei maximal 18 Grad Celsius vorhergesagt.