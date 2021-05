Aragon-Test, Mittwoch: Jonathan Rea ist unerreichbar

Jonathan Rea ist in weltmeisterlicher Form

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea hat die Konkurrenz am Mittwochmorgen in Aragon überrumpelt und den Pole-Rekord deutlich unterboten. Jonas Folger wurde Achter unter neun Fahrern.

1:48,528 min, das ist eine Hausnummer in Aragon! Kawasaki-Star Jonathan Rea ging bereits am Mittwochvormittag auf Zeitenjagd, ließ einen Qualifyer-Reifen montieren und blieb in seiner 20. Runde um 0,332 sec unter seinem eigenen Pole-Rekord aus dem Vorjahr.

Die Trainingsdauer wurde um zehn Minuten bis 18.10 Uhr verlängert. In der letzten halben Stunde versuchten einige Piloten ihre Zeit zu verbessern, während Rea bereits um 17.45 Uhr Feierabend machte.



Trotz aller Bemühungen konnte keiner seine Zeit vom Vormittag steigern und kam dem Nordiren auch nur nahe. Zweitschnellster hinter Rea ist Teamkollege Alex Lowes, der 0,654 sec verliert.

Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu wurde Dritter, der Türke ist seine schnellste Runde erstaunlicherweise mit dem weichen SCX-Reifen für das Sprintrennen gefahren, und nicht mit einem Qualifyer.

Tom Sykes brachte die beste BMW auf Platz 4, der Engländer fuhr eine Dreiviertelsekunde schneller als Markenkollege Eugene Laverty. Jonas Folger als Achter verliert 2,287 sec auf Rea und eine knappe Sekunde auf Sykes, wobei die BMW-Fahrer sehr unterschiedliche Testprogramme hatten.

KTM-Testfahrer Dani Pedrosa drehte die schnellste MotoGP-Runde in 1:50,016 min. Der Topspeed der RC16 betrug 338,6 km/h, das schnellste Superbike hatte Michael van der Mark (BMW) mit 314,0 km/h.

Zeiten Superbike-Test Aragon, 5. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:48,528 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,182

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,763

4. Tom Sykes (GB), BMW, 1:49,857

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,604

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,702

7. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,781

8. Jonas Folger (D), BMW, 1:50,815

9. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:51,724

Zeiten Superbike-Test Aragon, 4. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,547 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,929

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:50,045

4. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:50,234

5. Tom Sykes (GB), BMW, 1:50,654

6. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,897

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,098

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:51,128

9. Jonas Folger (D), BMW, 1:52,130

10. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,561

Zeiten Superbike-Test Aragon, 3. Mai 2021:

1. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:49,913 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:51,007

3. Jonas Folger (D), BMW, 1:51,071

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,092

5. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:51,339