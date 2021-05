Superbike-WM live auf ServusTV – mit Sandro Cortese

Zwei Wochen vor dem Saisonauftakt kommt für Fans der seriennahen Weltmeisterschaft die erlösende Nachricht: Auch 2021 wird ServusTV die Superbike-WM live und kostenlos übertragen.

ServusTV hat den Vertrag mit Promoter Dorna Sport verlängert und wird für zwei weitere Jahre die Superbike-WM in Österreich, Deutschland und der Schweiz übertragen. Die Vereinbarung umfasst die Rechte für alle Verbreitungswege und schließt auch die beiden Supersport-Serien ein.

«ServusTV ist die Heimat für Motorsport-Fans im deutschsprachigen Raum. Mit den Premium-Serien MotoGP und Superbike-WM ist es uns gelungen, in den vergangenen fünf Jahren eine große Community aufzubauen. Wir freuen uns, dass wir dieser mittlerweile ein riesiges Sportangebot kostenlos über unsere neue digitale Sportplattform bieten können: Von den Motorrad-Weltmeisterschaften, der Formel 1 und der WRC über die Red Bull Drift Masters bis zur Hard Enduro World Championship. Das ist einzigartig», so David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution bei ServusTV.

Die Superbike-WM 2021 startet wegen der Corona-Pandemie mit Verspätung in die neue Saison. Los geht es vom 21. bis 23. Mai im spanischen Aragón. Insgesamt stehen 13 Rennwochenenden auf dem Programm, als neue Rennstrecken ergänzen der Circuit de Navarra (Spanien) und das Autodrom Most in Tschechien den Rennkalender. Ebenfalls neu ist ein Meeting auf der Insel Lombok in Indonesien, sofern es die Bedingungen zulassen und die Rennstrecke rechtzeitig fertig wird.

ServusTV wird alle Rennen live im TV und/oder auf der Online-Sportplattform ausstrahlen. Alle Live-Übertragungen sind auch über Mobile- und Smart-TV-App verfügbar.

Wie von SPEEDWEEK.com bereits angekündigt, wird Sandro Cortese Experte bei ServusTV. Der Berkheimer war 2020 selbst noch in der Superbike-WM aktiv, bis er in Portimao einen schweren Unfall hatte und die Saison vorzeitig beenden musste. Er unterstützt Kommentator Philipp Krummholz am Mikrofon und wechselt sich mit Experte Stefan Nebel an der Rennstrecke ab.