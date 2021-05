Ducati: Tito Rabat äußerte sich erstmals optimistisch 06.05.2021 - 19:54 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © Barni Tito Rabat © Go Eleven Chaz Davies Zurück Weiter

Chaz Davies und Tito Rabat haben in den Ducati-Satelliten-Teams Go Eleven und Barni hervorragendes Material für die Superbike-WM 2021. Was sie nach dem Navarra-Test am Donnerstag sagten.