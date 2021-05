Teamchef von Tito Rabat: «Reicht für gute Ergebnisse»

Die Euphorie nach der Verpflichtung von Tito Rabat war bei Barni Ducati nach den ersten Wintertests schnell verflogen. Teamchef Marco Barnabo sieht kurz vor Beginn der Superbike-WM 2021 aber Licht am Ende des Tunnels.

Kein anderes Team hatte ich den vergangenen zwei Jahren so viel Pech wie Barni Racing. In der Superbike-WM 2018 mit Xavi Fores noch bestes Kundenteam, stürzte das italienische Team mit Michael Rinaldi ein Jahr später förmlich ab. Der Ducati-Zögling wurde in seiner ersten kompletten Saison nur WM-13. Während Barni für 2020 den dauerverletzten Leon Camier verpflichtete und man sich mit verschiedenen Piloten durch die Saison hangelte, feierte Rinaldi bei Go Eleven seinen Durchbruch und wurde daraufhin ins Werksteam befördert.



In diesem Jahr pilotiert der ehemalige MotoGP-Pilot Tito Rabat die Ducati Panigale V4R von Barni Racing. Aber der Spanier kam bei den Tests keinen Schritt vorwärts und war von den Rundenzeiten der besten Ducati-Piloten weit entfernt. Selbst Rookie Axel Bassani (Motocorsa Ducati) führte den 31-Jährigen teilweise vor.

Aber rechtzeitig zum bevorstehenden Saisonauftakt am 22./23. Mai in Aragón scheinen sich die Vorzeichen für die Superbike-WM 2021 zu verbessern. Beim zweitägigen Test in Navarra äußerte sich Rabat erstmals positiv über die V4R und auch die Miene von Teamchef Marco Barnabo hellte sich auf.



«Dieser Test war ohne Zweifel der Beste aller Wintertests», atmete der leidgeprüfte Barnabo auf. «Endlich sehen wir die Früchte unserer Arbeit, Tito ein Motorrad hinzustellen, mit dem er sich auf der Strecke entfalten kann. Mit jedem Run wurde die Performance besser und wir haben sehr gute Fortschritte beim Set-up und der Elektronik gemacht.»

Alle Ducati-Teams war beim Navarra -Test in der vergangenen Woche anwesend, Rundenzeiten wurden allerdings nicht veröffentlicht. Bei der Einschätzung, welchen Rückstand Rabat auf seine Markenkollegen noch hat, muss man sich auf die Aussagen seines Teams verlassen.



«Das Level in der Superbike-WM wird immer höher… nach diesem Test kann ich aber sagen, dass wir von den besten Fahrer nicht mehr weit entfernt», meinte Barnabo. «Uns fällt nur noch ein kleiner Schritt, aber ich bin überzeugt, dass wir schon jetzt gute Ergebnisse erreichen können.»