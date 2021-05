Puccetti Kawasaki: Debüt der neuen ZX-10RR in Misano

Auf den letzten Drücker unternimmt das italienische Puccetti-Team einen Probelauf mit der von Lucas Mahias pilotierten neuen Kawasaki ZX-10RR für die Superbike-WM 2021. Das Debüt auf der Rennstrecke erfolgt in Misano.

Seit November 2020 testet das Kawasaki-Werksteam die neue ZX-10RR, die Kundenteams bekamen die letzten Teile von der Rennabteilung zum Aufbau ihres 2021er Motorrades aber erst im zweiten Quartal diesen Jahres. Hauptmerkmal der neuen Kawasaki ist ein leistungsstärkerer Motor und eine effizientere Verkleidung, die 27 Prozent mehr Abtrieb am Vorderrad erzeugen soll, ohne dabei einen wesentlich höheren Luftwiderstand zu erzeugen.

Die Erkenntnisse der Werkspiloten Jonathan Rea und Alex Lowes werden auch den Kundenteams wie Puccetti Racing zur Verfügung gestellt. Das italienische Team entschied sich während Corona-Pandemie dazu, keinen Test außerhalb des Landes zu absolvieren. Selbst der offiziellen Dorna-Test in Barcelona wurde ausgelassen.



Leidtragender ist Pilot Lucas Mahias, der als Rookie dringend auf jeden Kilometer auf der Rennstrecke angewiesen wäre. Das neue Motorrad wird der Franzose erst in dieser Woche im Rahmen der italienischen Superbike-Serie in Misano fahren. Puccetti wird mit seinen Piloten, also auch die Supersport-Asse Philipp Öttl und Can Öncü, am Donnerstag und Freitag auf der Strecke sein.

«Lucas wird dann die neue ZX-10RR fahren, allerdings noch mit der alten Verkleidung – die heben wir für die back-to-back Rennen in Aragón und Estoril auf», verriet Teamchef Manuel Puccetti auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Wir werden die Trainings am Donnerstag und Freitag in Misano mitnehmen und am Samstag nach Spanien abreisen.»