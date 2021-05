SBK-Rookie Kohta Nozane (Yamaha): «Habe 39 Chancen»

Yamaha-Pilot Kohta Nozane ist einer von acht Rookies in der Superbike-WM 2021. Der Japaner will in seiner ersten WM-Saison überzeugen, wie es sein Teamkollege Garrett Gerloff vor einem Jahr tat.

Im Schatten seiner prominenten Markenkollegen Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli (beide Pata Yamaha) sowie seines GRT-Teamkollegens Garrett Gerloff kann sich Superbike-Rookie Kohta Nozane in Ruhe entwickeln. Der Japaner will aber schnell ins Rampenlicht.



Als MotoGP-Testfahrer von Yamaha und aktueller Champion der japanischen Superbike-Serie (er gewann 7 von 8 Rennen!) bringt Nozane das nötige Rüstzeug mit, um sich in der seriennahen Weltmeisterschaft durchzusetzen. Was sein Teamkollege aus den USA geschafft hat, will auch der Japaner erreichen.

Die Voraussetzungen sind vergleichbar: Gerloff kannte nur Rennstrecken in den USA, verfügte aber über Superbike-Erfahrung mit der R1 in der MotoAmerica.



«Als Rookie ist es eines meiner Ziele, zwei Podestplätze zu erreichen – wie es mein Teamkollege getan hat», verriet Nozane bei WorldSBK. «Ehrlich gesagt gibt es aber viele sehr schnelle Fahrer und es wird nicht einfach sein, das zu schaffen. Zumindest will ich versuchen, mit ihnen zu kämpfen. Das Hauptziel bleibt aber das Podium. Es gibt 39 Rennen, also werde ich einige Möglichkeiten haben, mein Ziel zu erreichen. Ich möchte die Ergebnisse Schritt für Schritt verbessern.»

Als WM-Neuling aus Japan verfügt Nozane über keine Streckenkenntnisse in Europa, wo die Superbike-WM 2021 möglicherweise ausschließlich stattfinden wird. Im Rahmen der Wintertests lernte er bisher Aragón, Barcelona und Misano kennen



«Strecken, auf denen ich noch nie war, kann ich mit Video-Games lernen. Natürlich ist es nicht wie in echt, aber man kann sich so zumindest einprägen, ob eine Rechts- oder Linkskurve folgt.»