Troy Bayliss (52) über Monza: «Fans flippten aus»

Wer die Superbike-WM in Monza erlebt hat, wird dieses Ereignis nie vergessen. So geht es auch dem dreifachen Weltmeister Troy Bayliss, der auf der Rennstrecke im Königlichen Park sechs umjubelte Siege feierte.

Auf 23 Rennstrecken hat Troy Bayliss Rennen in der Superbike-WM bestritten, davon besonders in Erinnerung geblieben sind dem Australier und langjährigen Ducati-Piloten die Pisten in Monza und Hockenheim.



Monza und Hockenheim teilen ein gemeinsames Schicksal. Beide High-Speed-Pisten fielen beim Superbike-Promoter bei der Gestaltung des Kalenders durch den Rost. Hockenheim war zwischen 1988 und 2000 regelmäßiger Austragungsort der seriennahen Weltmeisterschaft (12 Meetings), Monza von 1990 bis 2013 (22 Meetings).

Troy Bayliss kam in den Genuss beider Pisten, Laufsiege inklusive. Sechs Rennen gewann der Australier in Monza, einmal siegte er in Hockenheim. «Monza hat eine besondere Atmosphäre. Dort ist es wie in Hockenheim, beide Pisten stammen aus früheren Zeiten. Beide sind sehr schnell.»



Als Ducati-Werkspilot ist Monza aber tiefer in seinem Herzen verankert. «Die Fans flippten dort aus! Wenn man in die Schikane bremste, konnte man sie jubeln hören», erinnert sich der 52-Jährige gerne. «Wie in Monza sind auch Brands Hatch und Imola – Pisten, wo man die Menschen gut hören kann, weil sie sehr nahe an der Strecke sitzen. Wenn die Zuschauer lauter sind als die Bikes, ist das für einen Piloten sehr beeindruckend.»

Übrigens: Brands Hatch fiel nach dem tragischen Sturz von Craig Jones im Rennen der Supersport-WM 2008 aus dem Kalender der Superbike-WM.



Bayliss bestritt zwischen 1997 und 2015 156 Superbike-Läufe und erzielte auf 23 verschiedenen Rennstrecken 52 Siege. Sieglos blieb er nur in Thailand 2015, als der Ducati-Pilot ein kurzes Comeback gab, sowie Miller, Nürburgring, Oschersleben und Sugo.