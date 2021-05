Marathon-Mann Alex Lowes ist bereit für die SBK-Party

Nur sein Teamkollege Jonathan Rea war beim Aragón-Test schneller als Kawasaki-Ass Alex Lowes. Der Engländer beeindruckte aber auch mit Durchhaltevermögen: Er fuhr allein am Mittwoch fast sechs Renndistanzen!

Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche testete Kawasaki im MotorLand Aragón, zeitgleich waren auch BMW- und Yamaha-Piloten auf der Strecke. Am Donnerstag und Freitag wird nur Honda auf der spanischen Piste testen.

An beiden Tagen legte Alex Lowes die zweitschnellste Zeit vor. Am Mittwoch steigerte sich der Kawasaki-Pilot um 0,8 sec auf eine 1:49,182 min. Diese Rundenzeit ist durchaus beeindruckend, doch sein Teamkollege Jonathan Rea war in 1:48,528 min noch einmal deutlich schneller war. Anders als der sechsfache Weltmeister konzentrierte sich Lowes am zweiten Testtag aber mehr auf den Renntrimm.



«Eines der Hauptziele war, mein Gefühl mit der Elektronik zu verbessern», erklärte der 30-Jährige. «Am Nachmittag sind wir zwei Rennsimulationen bei heißen Bedingungen gefahren, wenn die Strecke theoretisch am wenigsten Grip bietet. Wir haben versucht, ein besseres Gefühl mit der Ninja zu finden. Insgesamt bin ich sehr glücklich.»

Insgesamt spulte Lowes auf der Piste bei Alcaniz allein am Mittwoch ordentliche 104 Runden ab. Zum Vergleich: Eine Renndistanz auf der 5077 Meter langen Rennstrecke beträgt 18 Runden – der Kawasaki-Pilot fuhr also fast sechsmal so viel!



«104 Runden sind nicht einmal die meisten, die ich an einem Tag auf der Kawasaki gefahren bin – aber ich hatte auf jeder Runde ein Lächeln im Gesicht, das ist die Hauptsache», so Lowes.

Während Rea seine Vorbereitung auf den Saisonauftakt an 22./23. Mai mehr oder weniger abgeschlossen hat, wird die Crew von Lowes erst jetzt alle Erkenntnisse in das endgültige Paket einfließen lassen.



«Wir haben noch nicht das komplette Motorrad aufgebaut», bestätigte Lowes. «Dafür haben wir jetzt ein paar Wochen Zeit, um die Daten zu überprüfen, die besten Erkenntnisse einfließen zu lassen und damit dann die Party für das erste Saisonmeeting zu starten!»

Zeiten Superbike-Test Aragon, 5. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:48,528 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,182

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,763

4. Tom Sykes (GB), BMW, 1:49,857

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,604

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,702

7. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,781

8. Jonas Folger (D), BMW, 1:50,815

9. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:51,724

Zeiten Superbike-Test Aragon, 4. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,547 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,929

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:50,045

4. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:50,234

5. Tom Sykes (GB), BMW, 1:50,654

6. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,897

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,098

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:51,128

9. Jonas Folger (D), BMW, 1:52,130

10. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,561

Zeiten Superbike-Test Aragon, 3. Mai 2021:

1. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:49,913 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:51,007

3. Jonas Folger (D), BMW, 1:51,071

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,092

5. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:51,339