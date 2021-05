Le Mans: Tito Rabat bekommt zweite MotoGP-Chance

Pramac-Ducati muss weiter auf den verletzten Jorge Martin verzichten. Für den spanischen Rookie sitzt beim anstehenden MotoGP-Event in Frankreich Landsmann Tito Rabat auf der Desmosedici.

Der letztjährige Moto2-WM-Vierte Jorge Martin sorgte beim zweiten Katar-GP mit der Pole-Position und dem dritten Platz im Rennen für Schlagzeilen. So ein Debüt in der MotoGP-Klasse hatte seit Jorge Lorenzo und Marc Márquez nicht mehr stattgefunden.



Doch der spanische Moto3-Weltmeister von 2018 (auf der Gresini-Honda) stürzte zwei Wochen später im FP3 des Portimão-GP schwer. Der Rookie erlitt sieben Knochenbrüche und musste am 21. April dreimal operiert werden.

Jorge Martin musste im Pramac-Ducati-Team in Jerez durch Tito Rabat ersetzt werden. Denn Testfahrer Michele Pirro war am 29./30. April bei einem privaten MotoGP-Test in Mugello unabkömmlich.



«Jorge Martin wird wie erwartet auch beim Le-Mans-GP fehlen», teilte Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti mit. «Aber wir rechnen fest mit seinem Comeback beim Grand Prix in Mugello zwei Wochen später.»



Beim GP de France auf dem Circuit Bugatti wird erneut Tito Rabat auf der 2021-Werks-Ducati von Jorge Martin Platz nehmen. Denn Pirro wird am kommenden Wochenende in Misano für Barni Ducati die Italienische Superbike-Meisterschaft bestreiten.

Für Rabat ist das dauernde Wechseln zwischen dem MotoGP-Prototypen mit Carbon-Bremsscheiben und Michelin-Reifen und dem Superbike mit Stahl-Bremsscheiben und Pirelli-Reifen nicht einfach. Seinen ersten Einsatz für Pramac in Jerez beendete er mit 30,3 sec Rückstand auf Sieger Jack Miller (Ducati Lenovo) als 18. Nach den jüngsten Superbike-Tests in Navarra äußerte sich der Moto2-Weltmeister von 2014 erstmals positiv über die Ducati Panigale V4R und den SBK-Saisonstart an Pfingsten in Aragonien.

Kalender der Superbike-WM 2021, Stand 29. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien