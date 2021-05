Hier sieht man den Superbike-Auftakt in Aragón live

Die Superbike-WM 2021 kann man wie gewohnt bei ServusTV und Eurosport verfolgen. Beide Sendeanstalten bleiben ihrem bisherigen Sendeformat treu.

Sieben Monate mussten sich Fans der Superbike-WM zwischen Saisonfinale und Saisonauftakt gedulden, bis sie am bevorstehenden Wochenende wieder Rennaction zu sehen bekommen. Rechtzeitig dafür verlängerte die Dorna als Promoter der seriennahen Weltmeisterschaft den Vertrag mit ServusTV um zwei Jahre, mit Eurosport sogar um fünf Jahre.



Für beide Sendeanstalten scheint sich das bisherige Übertragungskonzept bewährt zu haben, denn am Format ändert sich grundsätzlich nichts.



Das einzige kostenlose Angebot hat Servus TV, wo die Rennen der Superbike-Kategorie live in HD im Free-TV oder im umfangreichen Live-Stream (oder später als Wiederholung) zu sehen sind.



Der österreichische TV-Sender überträgt vom Saisonauftakt in Aragón alle Superbike-Rennen live, das Superpole-Race wird unmittelbar vor dem zweiten Rennen als Wiederholung gezeigt. Der Live-Stream (auch mobil per App) ist ab Freitag und in allen Klassen auf Sendung.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender werden die Rennen dagegen mittlerweile überwiegend auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt. Dafür werden die Rennen bei Eurosport teilweise mehrfach wiederholt.



Eurosport 2 startet am Samstag mit der Live-Sendung des ersten Superbike-Laufs, so wie auch den zweiten Lauf am Sonntag. Eine weitere Live-Übertragung ist am Samstag ab 15 Uhr geplant, was im Programmplaner als Superbike deklariert ist. Laut Zeitplan kann es sich hierbei aber nur um das erste Rennen der Supersport-WM handeln.

Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2021 kostet 69,90 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.