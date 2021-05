Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu: «Wir sind bereit!»

Das Yamaha-Werksteam hat mit Aushängeschild Toprak Razgatlioglu und Supersport-Weltmeister Andrea Locatelli die jüngste Fahrerpaarung in der Superbike-WM 2021. Der Saisonauftakt in Aragón ist die erste Bewährungsprobe.

Für Yamaha ist die Superbike-WM 2021 eine entscheidende Saison. Die R1 wurde über den Winter noch einmal entscheidend verbessert, doch die Motorräder von BMW, Ducati, Honda und Kawasaki sind aktueller und in ihrer Entwicklung noch lange nicht am Ende. Bereits im nächsten Jahr könnte die Yamaha nicht mehr zur ersten Liga zählen.

Die Hoffnungen von Yamaha, um nach Ben Spies 2009 wieder einen Weltmeister-Titel zu gewinnen, ruhen auf Toprak Razgatlioglu. Der 24-Jährige absolviert in diesem Jahr seine vierte Saison in der Superbike-WM und ist zum Top-Piloten gereift. Was ihm vor einem Jahr in Aragón passiert ist, soll sich beim Saisonauftakt am kommenden Wochenende nicht wiederholen. Damals sah der Yamaha-Pilot beim Doppel-Event auf der spanischen Piste das Podium nur aus der Ferne und erreichte nur ein Top-5-Ergebnis.



«Diese Strecke war für mich nie einfach, aber 2020 konnte ich auch im Vergleich zu den anderen Meetings keine guten Ergebnisse erzielen», hält WM-Vierte von 2020 fest. «Aber in diesem Jahr denke ich, dass ich in einer stärkeren Position bin – zum einen, weil ich mich körperlich sehr gut fühle, zum anderen, weil wir beim letzten Test in Aragón unsere Performance steigern konnten. Ich gehe davon aus, dass wir bereit sind.»

Rekordweltmeister Jonathan Rea macht es Jahr für Jahr vor, wie er vor allem dank enormer Konstanz WM-Titel um WM-Titel sammelt. Daran will sich Razgatlioglu ein Beispiel nehmen.



«Mein Ziel ist immer, um eine gute Position und um das Podium zu kämpfen. Und in dieser Saison will ich regelmäßiger um Siege mitfahren», sagt der Türke selbstbewusst. «Ich hoffe, dass wir das in Aragon schaffen können, aber wenn nicht, dann werden wir alles dafür tun, um das bestmögliche Ergebnis mitzunehmen. Wir werden sehen, ich fühle mich jetzt sehr stark und bin bereit und sehr aufgeregt für das erste Rennen und für den Rest der Saison 2021! “

Teamkollege Andrea Locatelli bestreitet in Aragón sein erstes Rennwochenende in der Superbike-Kategorie. Dem Supersport-Weltmeister muss man einiges zutrauen, auch wenn er bei den Wintertests nicht mit den besten Rundenzeiten glänzte. Der Italiener macht sich selbst keinen Druck.



«Aragón ist sicher keine einfache Strecke, aber ich mag die Piste. Es macht Spaß, dort zu fahren, weil das Streckenlayout sehr interessant ist. Mein Ziel ist, meine R1 vom ersten zum zweiten Rennen zu verbessern – so wie dann zum nächsten Meeting und die gesamte Saison. Aragón ist mein erstes Rennen in der Superbike-WM und ich muss mir bewusst machen, dass dies für uns zu Beginn das realistischste Vorhaben ist. Aber ich bin mir sicher, dass wir gut abschneiden können, denn unser Paket ist gut und mein Gefühl auf dem Motorrad nach dem letzten Test war positiv. Ich bin sicher, wir können auf gute Ergebnisse hinarbeiten. In jedem Fall möchte mein erstes Rennen in der Superbike-Kategorie genießen.»