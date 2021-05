Alvaro Bautista: «MotoGP ist SBK vier Jahre voraus»

«Ducati, Honda und Yamaha haben in der Superbike-WM den Vorteil, dass sie MotoGP als Referenz haben», sagt Alvaro Bautista. BMW und Kawasaki lassen sich davon nicht abschrecken.

Alvaro Bautista wurde in seinem Premierenjahr in der Superbike-WM 2019 auf Anhieb Vizeweltmeister und gewann 16 Rennen. Die Kombination aus dem Spanier und der damals neuen Vierzylinder-Ducati war einmalig schnell, doch im Spätsommer 2019 unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Honda.

Bei beiden Herstellern, die auch in der MotoGP-Klasse sehr erfolgreich sind, durfte und darf Bautista ein Superbike mit jeder Menge MotoGP-Gene fahren. «Bis 2019 wurde in der Superbike-WM quasi mit Serienmaschinen gefahren», bemerkte der 36-Jährige. «Dann gab es einen Schritt nach vorne, jetzt sind wir irgendwo in der Mitte zwischen einem normalen Serienbike und einer MotoGP-Maschine.»

Die Innovationen von Ducati und Honda haben schnell Nachahmer gefunden, für 2021 haben auch BMW und Kawasaki neue Homologationsmodelle. Beide verfügen über Flügelwerk an der Frontverkleidung und die Motoren drehen deutlich höher als jene des Vorgängermodells.

Die Ducati Panigale V4R darf beim Saisonstart am kommenden Wochenende in Aragon maximal 16.100/min machen, die Honda 15.600. Die offizielle Einstufung der BMW und Kawasaki steht noch aus. Basierend auf den Daten des Serienmodells wird die BMW im Bereich von 15.500/min angesiedelt werden, die Kawasaki darf wohl auch über 15.000/min drehen.

Wird es in Zukunft notwendig sein, ein MotoGP-Derivat zu bauen, um in der Superbike-WM gewinnen zu können? «Technisch gibt es nie Stillstand», überlegte Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Superbike heute ist wie MotoGP vor vier Jahren, es geht in die gleiche Richtung. Ducati, Honda und Yamaha haben in der Superbike-WM den Vorteil, dass sie MotoGP als Referenz haben. Für diese Hersteller ist es einfacher, in die MotoGP-Richtung zu entwickeln. Entwicklungen in MotoGP sind sehr teuer, das kann man bei den Superbikes nicht machen. Aber man kann der Richtung folgen. Deshalb werden wir in vier Jahren Superbikes sehen, die wie die heutigen MotoGP-Maschinen sind. So läuft es.»

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien