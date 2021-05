Aragón, FP2: Yamaha bleibt vorne, eine BMW zerstört

Der erste offizielle Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Aragón endete mit der Bestzeit für Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Michael van der Mark zerstörte seine BMW M1000RR. Jonas Folger auf Platz 14.

In den beiden freien Trainings am Freitag haben die Superbike-Piloten ab dieser Saison jeweils 45 Minuten Zeit, um ihre Motorräder abzustimmen, und am Samstagmorgen im FP3 zusätzliche 30. Das ergibt 120 min Training, bevor am Samstag um 11:10 Uhr in der Superpole die Startplätze für das erste Hauptrennen am Samstag um 14 Uhr sowie das Sprintrennen am Sonntag um 11 Uhr ausgefahren werden.



Für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2021 in Aragón ist gemischtes, aber trockenes Wetter vorhergesagt: Am Freitag sonnig und warm, am Samstag und Sonntag bewölkt und deutlich kühler. Regnen soll es erst am Montag.

Am Vormittag legte Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:49,952 min die beste Rundenzeit vor. Da sich Top-Piloten wie Jonathan Rea (Kawasaki), Tom Sykes (BMW) und auch Scott Redding (Ducati) auf die Rennabstimmung konzentrierten, ist die Zeitenliste noch nicht aussagekräftig genug, um daraus die Kräfteverhältnisse ableiten zu können.



Als das zweite Training um 15 Uhr begann, waren die Bedingungen nahezu ideal. Als das zweite Training um 15 Uhr begann, waren die Bedingungen nahezu ideal. Das Thermometer zeigte 27 Grad Luft- und eine Asphalttemperatur von 48 Grad Celsius an.

Den Rundenzeiten waren die höheren Temperaturen aber nicht zuträglich, die Bestzeit von Razgatlioglu blieb im FP2 unangetastet. Nach zehn Minuten im FP2 war Rea in 1:50,690 min der Schnellste.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:49,755 min wurde 2019 von Álvaro Bautista mit einer Ducati V4R gefahren.

Zu diesem Zeitpunkt rutschte BMW-Neuzugang Michael van der Mark im Grunde harmlos aus, doch die M1000RR pfefferte mit hohem Tempo ins Kiesbett, überschlug sich mehrfach und blieb auf der Airfence liegen. Das Motorrad wurde übel zugerichtet, van der Mark kehrte auf dem Sozius eines Rollers an die Box zurück. Das Training war für den 28-Jährigen gelaufen.



Weil das Airfence ausgetauscht werden musste, wurde die Session für mehrere Minuten unterbrochen. Die letzten 35 Minuten verliefen ohne weitere Unterbrechung.



Auch nach 30 Minuten hatten neben Rea nur Álvaro Bautista (Honda), Axel Bassani (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha), Isaac Vinales (Kawasaki) und Leandro Mercado (Honda) schnellere Runden als im FP1 gefahren.



Bei noch 13 Minuten fuhr Chaz Davies in 1:50,400 min die bis dahin schnellste Runde im FP2. Damit war der Waliser aber langsamer als im FP1 und auch auf die Bestzeit von Razgatlioglu vom Vormittag fehlten dem Ducati-Piloten deutliche 0,5 sec.



Viel passierte in den letzten Minuten nicht mehr. Scott Redding (Ducati) steigerte sich um 0,5 sec und preschte aus dem Mittelfeld auf Platz 3 nach vorne.

In der kombinierten Zeitenliste bleibt Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu vorne, gefolgt von Davies und Garrett Gerloff (Yamaha).

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, kombiniert FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:49,952 min 2 Chaz Davies Ducati 1:50,260 3 Garrett Gerloff Yamaha 1:50,442 4 Alex Lowes Kawasaki 1:50,498 5 Jonathan Rea Kawasaki 1:50,690 6 Michael Rinaldi Ducati 1:50,741 7 Scott Redding Ducati 1:50,780 8 Alvaro Bautista Honda 1:50,814 9 Tom Sykes BMW 1:50,842 10 Leon Haslam Honda 1:50,907 11 Michael vd Mark BMW 1:50,966 12 Axel Bassani Ducati 1:51,231 13 Tito Rabat Ducati 1:51,245 14 Jonas Folger BMW 1:51,285 15 Kohta Nozane Yamaha 1:51,376 16 Eugene Laverty BMW 1:51,428 17 Andrea Locatelli Yamaha 1:51,781 18 Christophe Ponsson Yamaha 1:51,952 19 Isaac Vinales Kawasaki 1:52,099 20 Lucas Mahias Kawasaki 1:52,290 21 Leandro Mercado Honda 1:54,965 22 Loris Cresson Kawasaki 1:55,572 23 Samuele Cavalieri Kawasaki 1:55,741

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Chaz Davies Ducati 1:50,400 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:50,690 + 0,290 sec 3. Scott Redding Ducati 1:50,780 + 0,380 4. Alvaro Bautista Honda 1:50,814 + 0,414 5. Leon Haslam Honda 1:51,000 + 0,600 6. Alex Lowes Kawasaki 1:51,037 + 0,637 7. Michael Rinaldi Ducati 1:51,179 + 0,779 8. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:51,202 + 0,802 9. Axel Bassani Ducati 1:51,231 + 0,831 10. Garrett Gerloff Yamaha 1:51,238 + 0,838 11. Andrea Locatelli Yamaha 1:51,781 + 1,381 12. Eugene Laverty BMW 1:51,981 + 1,581 13. Tom Sykes BMW 1:52,061 + 1,661 14. Isaac Vinales Kawasaki 1:52,099 + 1,699 15. Kohta Nozane Yamaha 1:52,238 + 1,838 16. Tito Rabat Ducati 1:52,306 + 1,906 17. Michael vd Mark BMW 1:52,377 + 1,977 18. Lucas Mahias Kawasaki 1:52,444 + 2,044 19. Jonas Folger BMW 1:52,492 + 2,092 20. Christophe Ponsson Yamaha 1:53,594 + 3,194 21. Leandro Mercado Honda 1:54,965 + 4,565 22. Loris Cresson Kawasaki 1:55,572 + 5,172 23. Samuele Cavalieri Kawasaki 1:55,741 + 5,341

Ergebnisse Superbike-WM Aragon, FP1:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:49,952 min

2. Chaz Davies, Ducati, +0,308 sec

3. Garrett Gerloff, Yamaha, +0,490

4. Alex Lowes, Kawasaki, +0,546

5. Michael Rinaldi, Ducati, +0,789

6. Jonathan Rea, Kawasaki, +0,882

7. Tom Sykes, BMW, +0,890

8. Leon Haslam, Honda, +0,955

9. Michael van der Mark, BMW, +1,014

10. Alvaro Bautista, Honda, +1,097

11. Scott Redding, Ducati, +1,251

12. Tito Rabat, Ducati, +1,293

13. Jonas Folger, BMW, +1,333

14. Kohta Nozane, Yamaha, +1,424

15. Eugene Laverty, BMW, +1,476

16. Axel Bassani, Ducati, +1,632

17. Andrea Locatelli, Yamaha, +1,950

18. Christophe Ponsson, Yamaha, +2,000

19. Isaac Vinales, Kawasaki, +2,187

20. Lucas Mahias, Kawasaki, +2,338

21. Leandro Mercado, Honda, +5,817

22. Samuele Cavalieri, Kawasaki, +6,124

23. Loris Cresson, Kawasaki, +7,721