Aragon, FP1: Yamaha überrascht, Kawasaki stapelt tief

Freitagmorgen um 10.30 begann mit FP1 im Motorland Aragon die Superbike-WM 2021, Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu sorgte für die Bestzeit. Rookie Jonas Folger (BMW) verlor 1,3 sec und wurde 13.

Anfang Mai unterbot Weltmeister Jonathan Rea bei den Tests in Aragon seinen eigenen Pole-Rekord (1:48,860) mit 1:48,528 min deutlich. Mit wieviel Drehzahl der Nordire damals fuhr, gibt niemand bei Kawasaki preis. Feststeht, es waren einige Hundert Umdrehungen mehr, als die für die ersten drei SBK-Events erlaubten 14.600/min. Kawasaki nahm diese Einstufung durch den Motorrad-Weltverband FIM zähneknirschend zur Kenntnis, musste die ZX-10RR anschließend aber neu konfigurieren und an die niedrigere Drehzahl anpassen.

Für die erste nennenswerte Bestzeit im ersten 45-minütigen freien Training des Jahres sorgte Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes mit 1:50,677 min, obwohl er erstmals in der neuen Konfiguration unterwegs ist.



Nach 15 Minuten führte Lowes das Feld mit 1:50,498 min an. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:49,755 min wurde 2019 von Álvaro Bautista mit einer Ducati V4R gefahren.



Zu diesem Zeitpunkt hatten es weder die Pedercini-Kawasaki-Piloten Loris Cresson und Samuele Cavalieri noch Eugene Laverty aus dem BMW-Satelliten-Team RC Squadra Corse auf die Strecke geschafft.

Es dauerte 43 Minuten, bis Lowes’ Bestzeit verbessert wurde und sich Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu mit 1:49,952 min souverän an die Spitze setzte.



Von den fünf Ducati-Piloten war während der Session kaum etwas zu sehen, sie waren nie in den Top-5 zu finden. In der vorletzten fliegenden Runde preschte Chaz Davies (Go Eleven) auf Platz 2 – 0,308 sec hinter Razgatlioglu.

In der letzten Runde schaffte es Garrett Gerloff (GRT Yamaha) auf Platz 3, Lowes wurde mit seiner Zeit Vierter. Der Engländer und Rea arbeiteten bereits an der Rennabstimmung und verzichteten auf eine schnelle Runde.

Tom Sykes als schnellster BMW-Fahrer lag lange hinter dem Kawasaki-Duo Lowes/Rea auf Platz 3 und fiel in den letzten sechs Minuten auf Rang 7 zurück, weil auch er auf eine schnelle Runde verzichtete. Der Engländer landete damit direkt hinter Rea (6.) und Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi (5.). Außerdem in den Top-10: Leon Haslam (Honda), Michael van der Mark (BMW) und Alvaro Bautista (Honda). Vizeweltmeister Scott Redding wurde nur Elfter.

Der einzige deutsche Teilnehmer Jonas Folger aus dem Team Bonovo MGM BMW war erstmals mit dem neuen Bremssystem von Nissin unterwegs und schlug sich als 13. ordentlich.

Ergebnisse Superbike-WM Aragon, FP1:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:49,952 min

2. Chaz Davies, Ducati, +0,308 sec

3. Garrett Gerloff, Yamaha, +0,490

4. Alex Lowes, Kawasaki, +0,546

5. Michael Rinaldi, Ducati, +0,789

6. Jonathan Rea, Kawasaki, +0,882

7. Tom Sykes, BMW, +0,890

8. Leon Haslam, Honda, +0,955

9. Michael van der Mark, BMW, +1,014

10. Alvaro Bautista, Honda, +1,097

11. Scott Redding, Ducati, +1,251

12. Tito Rabat, Ducati, +1,293

13. Jonas Folger, BMW, +1,333

14. Kohta Nozane, Yamaha, +1,424

15. Eugene Laverty, BMW, +1,476

16. Axel Bassani, Ducati, +1,632

17. Andrea Locatelli, Yamaha, +1,950

18. Christophe Ponsson, Yamaha, +2,000

19. Isaac Vinales, Kawasaki, +2,187

20. Lucas Mahias, Kawasaki, +2,338

21. Leandro Mercado, Honda, +5,817

22. Samuele Cavalieri, Kawasaki, +6,124

23. Loris Cresson, Kawasaki, +7,721