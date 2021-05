Wildcard-Angebot für Carlos Checa: Spritzige Antwort

2011 wurde Carlos Checa bislang einziger spanischer Superbike-Weltmeister, 2013 beendete er seine Karriere. Sein Leben hat der inzwischen 48-Jährige weiterhin dem Sport verschrieben.

Seit 2011 gastiert die Superbike-WM im MotorLand Aragon, vor dem Saisonstart 2021 an diesem Wochenende gab es anlässlich dessen eine kleine Präsentation. Gefeiert wurden zehn Jahre, obwohl 2021 bereits das elfte Jahr ist, in dem die seriennahe Weltmeisterschaft nahe Alcaniz fährt. Und weil es 2020 eine Doppel-Veranstaltung gab, erleben wir in diesen Tagen bereits den zwölften Event.

Als Ehrengast hatten Promoter Dorna und die Verantwortlichen des MotorLands Carlos Checa eingeladen, zu dessen Ehren ein schönes Video über seine WM-Saison 2011 vorgestellt wurde. Carlos ist nicht nur der einzige spanische Superbike-Weltmeister, sondern auch der letzte auf Ducati. Ruben Xaus (2003) und Alvaro Bautista (2019) brachten es immerhin zum Vizeweltmeister.

Natürlich konnte es sich Moderator Michael Hill, den viele aus der SBK Paddock Show kennen, nicht verkneifen, Checa nach möglichen Wildcard-Einsätzen in diesem Jahr zu fragen. Schließlich wünschen sich die spanischen Fans ihren einzigen Superbike-Champion zurück. «Als Kommentator wage ich jederzeit ein Comeback», konterte Carlos schlagfertig. «Als ich mit dem Rennsport aufhörte, tat ich das, weil ich das wollte – ich hatte keine Energie mehr, um weiterzumachen. Heute genieße ich andere Dinge, folge diesem fantastischen Sport aber weiterhin von außen.»

Nach dem offiziellen Teil, zu dem nur eine Handvoll Journalisten zugelassen waren, nahm sich Checa Zeit für SPEEDWEEK.com. «Zuerst ließ ich meinen Knöchel richten, ich mache weiterhin viel Sport», ließ der passionierte Flieger die Jahre seit seinem Rücktritt nach der Saison 2013 Revue passieren. «Ich fahre viel Enduro, gehe Fahrradfahren und habe nebenbei den Flugschein gemacht. Ich mache nichts Spezielles, ich entspanne mich und genieße. Am Anfang wusste ich nicht, was ich tun soll. 20 Jahre lang hatte ich einen Kalender, der mein Jahr bestimmte und nach dem ich mein Training ausrichtete. Erst mit der Zeit lernte ich die Dinge zu genießen – die meiste Zeit verbringe ich weiterhin mit Sport. Ich nehme mir aber auch Zeit für mich selbst.»

Mit 48 Jahren ist Checa weiterhin topfit, «derzeit Plane ich die Teilnahme an einer Rallye», erzählte er. «Seit zwei Jahren kommentiere ich für DAZN, unglücklicherweise MotoGP und nicht Superbike. Ich mache jedes Jahr acht oder neun Rennen, bei denen ich vor Ort bin. Das ist schön für mich, nach 20 Jahren Rennsport ist das MotoGP- und SBK-Fahrerlager wie eine zweite Familie für mich. Ich verfolge nach wie vor alle Rennen.»

