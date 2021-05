Platz 9 für Tom Sykes: Ist das die BMW-Realität? 21.05.2021 - 20:40 Von Tim Althof

Superbike-WM © Gold & Goose Tom Sykes: Am Samstag und Sonntag mit der BMW Podestkandidat?

BMW bringt 2021 die neue M1000RR in der Superbike-WM zum Einsatz. Beim Saisonstart in Aragon fuhr Tom Sykes am Freitag auf den neunten Rang, seine Markenkollegen lagen deutlich hinter ihm, doch ist das die Wirklichkeit?