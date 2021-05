Jonas Folger: «Was wir machen, macht man selten»

Dass der Start in die Superbike-WM für BMW-Pilot Jonas Folger in Aragon schwierig werden würde, hatte sich angekündigt. «Wir können nicht mehr als arbeiten», sagt der Deutsche Meister, der im ersten Rennen 16. wurde.

Weder in den drei Testtagen noch am Trainings-Freitag ist es Jonas Folger und seinem Team Bonovo MGM gelungen, die Probleme mit der neuen BMW M1000RR auf der Rennstrecke in Aragon zu lösen. Nach dem verkorksten Qualifying mit Startplatz 18 wurde es im Rennen auch nur der 16. Platz. 41,544 sec hinter Sieger Jonathan Rea (Kawasaki), zum besten BMW-Piloten Tom Sykes fehlen dem Bayer knapp 35 sec.

«Ich hatte erwartet, dass es schwierig wird», erzählte Folger beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir haben leider auch für das Rennen keine Lösungen gefunden. Ich habe überall Schwierigkeiten und kann nicht so fahren, wie ich will – wir haben im Rennen mit stumpfen Waffen gekämpft. Wir können nicht mehr tun, als den ganzen Tag Daten auswerten und nach Lösungen suchen.»

Nach Jahren mit Yamaha haben weder Folger noch sein Team Erfahrung mit der BMW. «Wenn es normal läuft, dann macht man die Feinabstimmung des Fahrwerks und der Elektronik», erläuterte der Mühldorfer. «Was wir gerade machen, das macht man selten. Wir stellen das Motorrad von einem Training auf das andere komplett um, um eine Idee zu kriegen, in welche Richtung es gehen muss – um irgendetwas zu finden. Wir machen momentan keine kleinen Änderungen. Fahrerisch muss ich auch noch vergleichen, was die anderen besser machen. Als Fahrer kannst du noch so viel Erfahrung haben, ich kann das nicht beeinflussen, ich habe die Lösung auch nicht parat. Ich kann nicht mehr machen, als mein Gefühl wiederzugeben und dann mit dem Team zusammenarbeiten.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:24,225 min 2. Alex Lowes Kawasaki + 3,965 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 4,008 4. Scott Redding Ducati + 4,242 5. Chaz Davies Ducati + 4,615 6. Tom Sykes BMW + 6,784 7. Michael Rinaldi Ducati + 8,345 8. Leon Haslam Honda + 10,187 9. Garrett Gerloff Yamaha + 10,326 10. Andrea Locatelli Yamaha + 17,693 11. Michael vd Mark BMW + 21,154 12. Axel Bassani Ducati + 27,523 13. Isaac Vinales Kawasaki + 30,963 14. Kohta Nozane Yamaha + 36,769 15. Lucas Mahias Kawasaki + 39,334 16. Jonas Folger BMW + 41,544 17. Christophe Ponsson Yamaha + 43,179 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda

Out Eugene Laverty BMW Out Samuele Cavalieri Kawasaki Out Leandro Mercado Honda Out Tito Rabat Ducati