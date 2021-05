Estoril, Superpole-Race: Rea schlägt gnadenlos zurück

Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea sicherte sich im Superpole-Race am Sonntag beim Superbike-WM-Event in Estoril den Sieg und baute seine WM-Führung aus. Jonas Folger blieb ohne Punkte.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt. Weltmeister Rea vertraute dennoch auf den normalen Rennreifen SC0, ebenso Puccetti-Fahrer Lucas Mahias.

Wie im ersten Lauf ging Jonathan Rea von der Pole ins Rennen, daneben der Sieger vom Vortag, Scott Redding und Toprak Razgatlioglu. Jonas Folger (BMW) startete von der elften Position ins Rennen.



Mit 19 Grad Luft- und 31 Grad Celsius Asphalttemperatur herrschten bei Rennstart perfekte Bedingungen.



Scott Redding und Toprak Razgatlioglu starteten gut in das Sprintrennen und setzten sich mit dem weicheren Hinterreifen an die Spitze. Weltmeister Jonathan Rea betonte bereits am Samstag, dass ihm der SC0-Reifen mehr Gefühl gibt, dennoch war der Einsatz dieser Mischung für das kurze Superpole-Race überraschend.

Zur Rennhalbzeit gelang es Rea die Führung auf dem 4,182 km langen Kurs zu übernehmen. Razgatlioglu und Redding schafften es nicht, am Kawasaki-Star dranzubleiben und mussten mit den Plätzen 2 und 3 leben. Dahinter reihte sich wie am Samstag Garrett Gerloff ein. Michael Rinaldi und Alex Lowes blieben an der Spitzengruppe dran, hatten aber keine Chance auf einen Podestplatz.



Tom Sykes brachte die beste BMW auf Rang 7 ins Ziel, knapp vor Markenkollege Eugene Laverty, der seine ersten WM-Zähler 2021 holte. Chaz Davies sicherte sich den letzten Punkt und den neunten Startplatz im zweiten Rennen am Nachmittag. Honda-Pilot Álvaro Bautista verpasste auf Rang 10, die Punkte um 0,6 Sekunden. Jonas Folger beendete das Rennen auf dem 18. Platz, 22 Sekunden hinter Rennsieger Jonathan Rea.

So lief das Rennen

Start: Jonathan Rea startet am besten und setzt sich gegen Redding und Razgatlioglu durch, Garrett Gerloff liegt auf Rang 4.



Runde 1: Redding überholt Rea in Kurve 6 und übernimmt die Führung. Jonas Folger fällt erneut weit zurück und belegt Rang 18 nach Runde 1.



Runde 2: Razgatlioglu überholt Redding und Rea in Kurve 1 und übernimmt die Führung. Der Ducati-Pilot kontert, kann Razgatlioglu aber nicht halten. Christophe Ponsson und Lucas Mahias stürzen in Kurve 4.



Runde 3: Razgatlioglu führt vor Redding, Rea, Gerloff und Rinaldi. Alex Lowes liegt auf Rang 6 vor Tom Sykes, Jonas Folger fährt auf Position 18. Razgatlioglu setzt eine neue schnellste Rennrunde.

Runde 4: Rea greift Redding an nachdem der sich verbremst hat, die beiden Berühren sich beinahe. Neue Rangfolge: Razgatlioglu vor Rea, Gerloff und Redding, der aus den Top-3 zurückgefallen ist. Rea dreht die schnellste Runde.



Runde 5: Rea übernimmt die Führung nachdem er Razgatlioglu aus dem Windschatten heraus auf der Geraden überholt.



Runde 6: Razgatlioglu verliert Zeit auf Rea und liegt 0,3 Sekunden hinter Rea, dritter Gerloff vor Redding und Rinaldi. Alex Lowes hat auch noch Anschluss zur Führungsgruppe.

Runde 8: Scott Redding schnappt sich Gerloff und übernimmt Platz 3. Vorne Rea 0,8 Sekunden vor Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu. Der Weltmeister dreht eine neue schnellste Rennrunde.



Runde 9: Erbitterter Kampf um den wichtigen neunten Rang: Davies und Locatelli überrumpeln Tito Rabat, der auch noch gegen Alvaro Bautista zurückstecken muss und auf Rang 12 zurückfällt.



Letzte Runde: Jonathan Rea gewinnt 0,9 Sekunden vor Toprak Razgatlioglu. Rang 3 holt sich Scott Redding, knapp vor Gerloff und Rinaldi. Alex Lowes wird 6., gefolgt von Sykes, Laverty und Davies. Jonas Folger chancenlos auf Platz 18.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Buatista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

WM-Stand nach 5 Rennen:

1. Rea, 85 Punkte. 2. Redding 72. 3. Razgatlioglu 59. 4. Lowes 49. 5. Gerloff 42. 6. van der Mark 30. 7. Sykes 28. 8. Davies 28. 9. Rinaldi 25. 10. Locatelli 19. 11. Bautista 16. 12. Haslam 12. 13. Bassani 11. 14. Mahias 10. 15. Folger 8. 16. Nozane 8. 17. Rabat 7. 18. Vinales 6. 19. Laverty 2. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 85 Punkte. 2. Ducati 76. 3. Yamaha 62. 4. BMW 40. 5. Honda 24.