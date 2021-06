Die Superbike-WM 2021 mit BMW als VIP erleben

Rückläufige Infektionszahlen und die Impfkampagne gegen die Covid-19-Seuche machen Besuche von Events der Superbike-WM 2021 wieder möglich. Als Gast von BMW kann die seriennahe Weltmeisterschaft sogar als VIP erleben.

Sportlich verlief die Superbike-WM 2021 für BMW bisher enttäuschend. Obwohl mit der M1000RR ein neues Motorrad mit mehr Leistung eingeführt wurde, treten die Werkspiloten Tom Sykes und Michael van der Mark auf der Stelle. Für das beste Einzelergebnis sorgte der Engländer im zweiten Lauf in Aragón als Vierter, ansonsten sind jedoch Platzierungen zwischen acht und zehn die Regel.

Um hautnah mitzubekommen, wie die Arbeit bei BMW an einem Rennwochenende abläuft und gleichzeitig alle Rennen live vor Ort zu erleben, hat das Werksteam mit dem VIP-Club ein exklusives Angebot für Superbike-Fans.



Der VIP-Club bietet Zugang zur BMW-Hospitality im Fahrerlager und die Möglichkeit, die Fahrer des Werksteams zu treffen. Der Aufenthalt in der Hospitality ist jeweils am Samstag und Sonntag gewährt und bietet mehrere Mahlzeiten, Snacks und ganztäglich Getränke von der Bar. Das Gefühl, mitten drin zu sein, gibt es als Bonus oben drauf.

Je nach Umfang kostet ein VIP-Ticket zwischen 233 Euro bis 292 Euro. Buchbar ist der exklusive Zugang auf der Website des BMW Superbike-Teams.