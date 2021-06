BMW: Erklärungsversuche für das Versagen in Misano

Die drei BMW-Teams in der Superbike-WM kamen mit großen Erwartungen zum dritten Event nach Misano, doch dann lief nichts nach Plan. Die Probleme sind bekannt, deren Lösung ist nicht einfach.

Platz 7 von Werksfahrer Tom Sykes im Sprintrennen markiert das beste Ergebnis des BMW-Quartetts in Misano. Im ersten Hauptrennen wurde der Engländer Achter, im zweiten Zwölfter. Teamkollege Michael van der Mark wurde in beiden Hauptrennen Zehnter und stürzte im Sprintrennen.



Jonas Folger aus dem deutschen Satelliten-Team Bonovo MGM blieb punktelos; Eugene Laverty (RC Squadra Corse) kam nach seinem 218-km/h-Sturz im FP3 im zweiten Hauptrennen zu einem Ehrenpunkt.

Insgesamt war Misano für BMW ein Desaster, auch weil die Erwartungen vor dem Wochenende riesig waren. Denn bislang galt: Wenn eine Strecke viel Grip bietet, ist die BMW flott.



«Wir waren eindeutig nicht da, wo wir zu sein erwartet hatten», hielt BMW Motorsport Direktor Marc Bongers fest. «Es gelingt uns weder bei Tom noch Michael, das Set-up von der einen auf die nächste Strecke zu übertragen. Das können unsere Mitbewerber im Moment klar besser. Es ist uns das ganze Wochenende über nicht gelungen, unseren Fahrern ein Motorrad hinzustellen, mit dem sie konkurrenzfähig sind. Insgesamt war es enttäuschend, weil wir mit höheren Erwartungen nach Misano gekommen sind.»

Die drei BMW-Teams fuhren von Misano an der italienischen Adriaküste direkt ins 1600 Kilometer entfernte Navarra nach Nordspanien weiter, wo sie kommende Woche Montag und Dienstag testen werden. Das Kawasaki-Werksteam mit Johnny Rea und Alex Lowes wird ebenfalls dort sein. Elf Tage später ist dann bereits das nächste Rennen in Donington Park. «Wir müssen intensiv an unseren Hausaufgaben arbeiten», unterstrich Bongers.

«Wir können keinen Speed durch die Kurven mitnehmen», begann van der Mark im Gespräch mit SPEEDWEEK.com die Schwächen der neuen M1000RR aufzuzählen. «Wenn ich das versuche, rutscht mir das Vorderrad weg. Dieses Problem hatten wir tendenziell auch auf anderen Strecken, auch in Misano mit viel Grip war es da. Es ist also schwierig zu sagen, ob das mit dem Griplevel zusammenhängt. Wir hatten genügend Grip am Hinterrad, aber die gleichen Probleme. Und wir können nicht hart bremsen, weil das Bike dann sofort nervös wird. Diese Schwierigkeit konnte ich einigermaßen umfahren. Aber wenn du mit den vorderen Jungs mithalten willst, vor allem bei steigenden Temperaturen, dann musst du auch in den Kurven schnell sein. Du kannst zwar immer später und später bremsen, aber irgendwann kommt das Limit.»

Obwohl der Niederländer bei Honda und Yamaha viel Erfahrung sammelte, kann er nicht mehr tun, als den Technikern von BMW seine Eindrücke zu schildern. «Jedes Motorrad ist anders und ich bin kein Techniker», unterstrich van der Mark. «Sie können die Probleme in den Datenaufzeichnungen sehen, ich kann ihnen nicht sagen, was sie zu tun haben. Zum Beispiel das Lenkverhalten der Yamaha ist in schnellen Kurven hervorragend, ich kann die BMW aber nicht zu einer Yamaha machen. Natürlich erinnere ich mich an gewisse Dinge und versuche diese einfließen zu lassen. Es freut mich, dass wir vor Donington zum Testen gehen. Wir haben viele Teile zum Probieren, ich werde auch große Schritte wagen.»

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 33:24,487 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,286 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,987 4. Scott Redding Ducati + 9,102 5. Garrett Gerloff Yamaha + 10,695 6. Alex Lowes Kawasaki + 13,117 7. Axel Bassani Ducati + 17,621 8. Alvaro Bautista Honda + 17,893 9. Andrea Locatelli Yamaha + 22,458 10. Michael vd Mark BMW + 25,118 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,107 12. Tom Sykes BMW + 28,353 13. Kohta Nozane Yamaha + 33,391 14. Tito Rabat Ducati + 38,817 15. Eugene Laverty BMW + 41,262 16. Jonas Folger BMW + 43,046 17. Isaac Vinales Kawasaki + 53,844 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Chaz Davies Ducati Out Leon Haslam Honda