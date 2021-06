Misano: Erstaunlicher Axel Bassani bester SBK-Rookie

Die Verpflichtung von Axel Bassani bei MotoCorsa Ducati war eine Überraschung. Beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano schlug der Rookie und jüngste Teilnehmer aber manchen Werkspiloten.

Es gab wenig, was für die Verpflichtung von Axel Bassani für die Superbike-WM 2021 sprach. In 24 Supersport-Rennen erreichte der Italiener nur zwei Mal die Top-5, in der Supersport und in der Moto2 schaffte es der 21-Jährige nicht einmal unter die besten 20. Motocorsa-Teamchef Lorenzo Mauri glaubte aber an seinen Landsmann und vertraute ihm die Ducati Panigale V4R an.



Mit den Plätzen 7, 6 und 7 beim dritten Saisonevent in Misano brachte Bassani Skeptiker zum Schweigen und machte Motocorsa bei seinem Heimrennen zum besten Kundenteam. Bravo!

Dabei setzte die Hitze von 30 Grad Luft- und 50 Grad Celsius Asphalttemperatur Bassani und vor allem den Pirelli-Reifen mächtig zu.



«Die Bedingungen waren unglaublich heiß. In praktisch jeder Kurve drohte der Vorderreifen wegzurutschen», erklärte ein glücklicher . Also versuchte ich möglichst wenig Schräglage zu fahren und fuhr mit viel Hanging-Off. Es war schwierig, letztendlich standen aber alle Fahrer vor demselben Problem.

Highlight für Bassani war der Kampf mit Honda-Star Álvaro Bautista im zweiten Lauf.



«Ich bin total zufrieden mit dem zweiten Rennen. Dabei hatte ich einen schlechten Start von Platz 6 und war nach der ersten Runde nur Zwölfter. Runde um Runde habe ich mich angestrengt und habe einige Gegner überholt», schilderte Bassani. «Und in der letzten Runde hatte ich noch einen unterhaltsamen Fight mit Bautista. Er ist ein sehr starker Gegner. Am Samstag hat er mich im ersten Rennen noch besiegt, dieses Mal war ich vor ihm.»

So gut wie in Misano befürchtet Bassani, wird es in drei Wochen in Donington Park nicht laufen.



«Die Piste liegt mir gar nicht. Für die britischen Fahrer ist es ein Fest, für mich nicht. Zuletzt war ich dort 2016 und ich stelle mich auf ein schwieriges Wochenende ein. Ich werde einfach mein bestmögliches geben.»

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 33:24,487 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,286 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,987 4. Scott Redding Ducati + 9,102 5. Garrett Gerloff Yamaha + 10,695 6. Alex Lowes Kawasaki + 13,117 7. Axel Bassani Ducati + 17,621 8. Alvaro Bautista Honda + 17,893 9. Andrea Locatelli Yamaha + 22,458 10. Michael vd Mark BMW + 25,118 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,107 12. Tom Sykes BMW + 28,353 13. Kohta Nozane Yamaha + 33,391 14. Tito Rabat Ducati + 38,817 15. Eugene Laverty BMW + 41,262 16. Jonas Folger BMW + 43,046 17. Isaac Vinales Kawasaki + 53,844 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Chaz Davies Ducati Out Leon Haslam Honda