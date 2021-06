Montag und Dienstag: Großer Superbike-Test in Navarra

Sechs Teams der Superbike-WM 2021 nutzen die dreiwöchige Rennpause bis Donington Park für einen Test auf dem Circuito de Navarra. Wer dabei ist und wer fehlt.

Diese Woche testen BMW und Honda am Montag und Dienstag auf der neuen WM-Strecke in Navarra in Nordspanien, wo Ende August erstmals ein SBK-Event stattfindet. Auch Jonas Folger und sein deutsches Team Bonovo MGM werden dabei sein. Es stehen intensive Arbeiten an der Elektronik sowie der Balance an, außerdem haben beide Hersteller neue Teile im Gepäck.

Da auch die Werksteams von Yamaha und Kawasaki dort sein werden, haben BMW und Honda aussagekräftige Vergleiche. Denn Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) fuhr dieses Jahr in neun Rennen siebenmal aufs Podium und gewann in Misano den zweiten Lauf. Jonathan Rea (Kawasaki) führt die Weltmeisterschaft vor dem Türken an und war zuletzt an der Adria-Küste dreimal Dritter.



Von den Spitzenteams wird lediglich Ducati fehlen. Der italienische Hersteller hatte bereits im Mai mit allen Superbike-Teams auf der neuen WM-Strecke getestet. Rundenzeiten hatte Ducati nicht veröffentlicht.

Die Teams müssen ihre Testtage sehr bedacht verwenden, denn seit diesem Jahr sind nur noch zehn pro Fahrer und Saison zugelassen.



Ebenfalls dabei sein wird das Supersport-Team Ten Kate Yamaha mit WM-Leader Domi Aegerter sowie seinem jungen Teamkollegen Galang Hendra Pratama.

Teilnehmer Navarra-Test 21./22. Juni:

Honda: Alvaro Bautista, Leon Haslam

BMW: Tom Sykes, Michael van der Mark

Bonovo MGM BMW: Jonas Folger

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli

GRT Yamaha: Garrett Gerloff, Kohta Nozane

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

Ten Kate Yamaha: Domi Aegerter, Galang Hendra Pratama