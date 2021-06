Wut in Donington: Viel weniger Fans als beim Fußball

Wie beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano sind auch in Donington Park Zuschauer erlaubt. Vor vollen Tribünen wird die seriennahe Weltmeisterschaft aber nicht stattfinden.

Obwohl die Impfquote in Großbritannien weltweit zu den höchsten zählt (62 Prozent der Bevölkerung ist erstgeimpft, 45 Prozent haben den vollständigen Schutz), steigen die Infektionen wegen der Verbreitung der indischen Delta-Variante in den letzten Wochen wieder an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei rund 80.



Deshalb tritt die britische Regierung auf die Bremse und verschiebt die für den 21. Juni geplante vollständige Aufhebung der Corona-Beschränkung um einen Monat. Ein herber Rückschlag für das Meeting der Superbike-WM 2021 in Donington Park.

So steht nun fest: Statt voller Tribünen werden am 2. bis 4. Juli nur 4000 Zuschauer auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire zu sehen sein.



Diese Festlegung der Behörden ist für den Veranstalter ein Ärgernis, denn in Fußballstadien sind 10.000 erlaubt. Für das EM-Finale in Wembley sind sogar 40.000 Zuschauer zugelassen.

Der Rennsonntag in Donington Park ist durch die Limitierung ausverkauft, zu viel verkaufte Tickets werden erstattet oder auf Freitag/Samstag umgebucht.