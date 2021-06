Assen: Quartararo siegt vor Viñales, Rossi stürzt

WM-Leader Fabio Quartararo verabschiedete sich mit einem Sieg und 34 Punkten Vorsprung in die MotoGP-Sommerpause. Maverick Viñales fixierte einen Yamaha-Doppelsieg, Joan Mir (Suzuki) gelang Platz 3.

Die große Frage vor der 90. Dutch TT, die mit 11.500 Fans auf den Tribünen stattfand: Wird Pole-Setter Maverick Viñales seinen Assen-Erfolg von 2019 wiederholen? Oder verfällt der Letzte des Sachenring-GP vor eine Woche in alte Muster? Er setzte übrigens als Einziger im Feld auf den weichen Vorderreifen. Sein Teamkollege und MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo fuhr direkt neben ihm auf Startplatz 2 los.

Die erste Reihe komplettierte Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia, der hoffte, die Yamaha-Werksfahrer mit einem starken Start einzubremsen. Allerdings sei die Pace der M1-Piloten rund um den 4,542 km langen «TT Circuit Assen» auf dem Papier rund eine halbe Sekunde schneller, rechnete der WM-Vierte nach dem Qualifying vor.

So lief das MotoGP-Rennen der 90. Dutch TT

Start: Quartararo biegt als Erster in die erste Kurve ein. Viñales fällt auf P5 zurück, nachdem sich sein Teamkollege kurz nach dem Start entschieden vor seinem Vorderrad platziert hatte.



1. Runde: Quartararo führt vor Bagnaia und Nakagami. Der Ducati-Werksfahrer greift an – und geht vorbei. Dahinter schnappt sich Viñales den vierten Rang von Rins. Rossi beendet die erste Runde nur als 21., Marc Márquez ist von Startplatz 20 dagegen schon Elfter.



2. Runde: Bagnaia führt vor Quartararo, Nakagami, Viñales, Rins, Zarco, Miller, Mir, Oliveira und Aleix Espargaró. Zarco schiebt sich in Kurve 10 an Rins vorbei, der Suzuki-Werksfahrer muss ins Kiesbett und fällt ans Ende des Feldes zurück.



3. Runde: Bagnaia und Quartararo reißen eine Lücke auf, in der Schikane am Ende der Runde geht der Yamaha-Pilot kurzzeitig vorbei, aber Pecco kontert umgehend.



4. Runde: Bagnaia hält Quartararo hinter ihm, Nakagami ist ebenfalls dran. Zarco nimmt Viñales ins Visier. Marc Márquez ist Zehnter.



5. Runde: Quartararo kommt in der Schikane dieses Mal vorbei, aber auf Start-Ziel kontert Bagnaia mit der Ducati-Power.



6. Runde: Die Top-10 liegen nur in 2,3 sec. Quartararo schiebt sich dieses Mal schon in Kurve 11 vorbei und hält P1.



7. Runde: Quartararo kommt mit einer 1:32,8 min eine halbe Sekunde weg. Zarco und Mir streiten sich um Platz 5



8. Runde: Rossi (17.) fliegt in Kurve 7 ab. Er kniet kurz im Kiesbett, rappelt sich dann aber auf.



9. Runde: Quartararo baut seinen Vorsprung auf zwei Sekunden aus. Bagnaia hält dahinter aber Nakagami auf Abstand.



10. Runde: Nakagami schiebt sich näher an die Werks-Ducati vor ihm heran. Viñales ist ebenfalls in Schlagdistanz.



11. Runde: Quartararo baut seinen Vorsprung weiter aus. Nakagami hängt hinter Bagnaia fest. Der Ducati-Werksfahrer, der eine «track limits»-Warnung bekommt, führt einen richtigen Zug an. Denn auch Viñales, Zarco und Mir sind dran, Oliveira kämpft um den Anschluss. Taka ist dann kurzzeitig durch, aber auf Start-Ziel konterte Pecco.



12. Runde: Quartararo fährt 2,9 sec vor der Gruppe ein eigenes Rennen. Bagnaia hält dem Druck von Nakagami eine weitere Runde stand. Joan Mir hat auf der Suzuki ein ähnliches Problem wie der Honda-Pilot, er kommt nicht an Zarco vorbei.



13. Runde: Taka schnappt ich Platz 2, auf Start-Ziel wiederholt sich das Spiel – Pecco setzt sich wieder an die Spitze der Gruppe.



14. Runde: Viñales geht an Nakagami vorbei. Martin biegt in die Boxengasse ein. Bagnaia bekommt einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt!



15. Runde: Bagnaia fällt nach dem Penalty hinter Aleix Espargaró auf P9 zurück. Für Ducati kommt es noch schlimmer: Miller (8.) stürzt in Kurve 5! Nakagami fällt Platz für Platz bis hinter Oliveira zurück. Ein Grund dafür: Mir schob sich in Kurve 5 aggressiv vorbei.



16. Runde: Damit nicht genug: Nakagami ist in der ersten Kurve weit und fällt bis auf P9 zurück.



17. Runde: Quartararo verfügt über ein Polster von 4,2 sec. Viñales liegt als Zweiter nur 0,3 sec vor Zarco. Mir folgt weitere 0,3 sec dahinter.



18. Runde: Viñales verkürzt den Rückstand auf Quartararo, es sind aber noch immer 3,3 sec. Bagnaia ist an Aleix Espargaró vorbei, auf Oliveira (5.) fehlen ihm aber 1,5 sec. Miller wird mit der schwarzen Flagge mit orangem Kreis gestoppt.



19. Runde: In Kurve 5 kommt Mir schließlich an Zarco vorbei und ist neuer Dritter. In Kurve 15 schnappt sich Marc Márquez den siebten Platz von Aleix Espargaró. Lecuona stürzt in der Schikane.



20. Runde: Die Lücke zwischen den zwei Yamaha-Werksfahrern an der Spitze bleibt konstant bei rund 3,5 sec.



21. Runde: Viñales kommt wieder ein paar Zehntel ran.



22. Runde: Quartararo führt 2,9 sec vor Viñales. Mir liegt weitere drei Sekunden zurück, Zarco fehlen dagegen nur 0,3 sec auf den Podestplatz. Oliveira folgt auch nur 0,3 sec hinter dem Franzosen auf der Pramac-Ducati. Danach klafft eine Lücke auf Bagnaia und Marc Márquez.



23. Runde: Vorne bleiben die Abstände konstant. Marc Márquez hängt am Heck von Bagnaia, Aleix Espargaró ist auch dran.



24. Runde: Drei Runden vor Schluss kontrolliert Quartararo einen Vorsprung von 2,9 sec. Aleix Espargaró kommt in der Schikane an Marc Márquez vorbei.



25. Runde: Mir hält Zarco auf Abstand, die Podestplätze sind vergeben.



Letzte Runde: Quartararo fährt ungefährdet seinem insgesamt siebten MotoGP-Sieg entgegen, dem vierten in dieser Saison. Viñales und Mir komplettieren das Podest. Marc Márquez holt sich Platz 7 von Aleix Espargaró zurück.

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50.