Michael vd Mark (BMW): Neue Teile der richtige Weg

Neben Tom Sykes hat BMW mit Michael van der Mark einen weiteren Donington-Sieger in seinem Reihen. Der schnelle Niederländer hofft, dass die M1000RR dort mit neuen Teilen besser funktioniert.

Michael van der Mark wechselte im Winter von Yamaha zu BMW, weil er sich deutsch-britisch Werksteam eine erfolgreichere Zukunft versprach. Zuletzt in Misano wird er diesen Schritt möglicherweise bereut haben, als die neue M1000RR entgegen aller Erwartungen nicht konkurrenzfähig war.

Doch BMW reagierte schnell und ließ seine Fahrer in Navarra verschiedene Chassis-Varianten testen, die für mehr Gefühl zum Motorrad sorgen sollen.



«Ich war zufrieden mit dem Test, es war ein Schritt in die richtige Richtung», sagte der 28-Jährige aus Gouda. «Aber natürlich müssen wir nun sehen, ob es auch auf einer anderen Strecke funktioniert.»

Dies passiert am kommenden Wochenende in Donington. Auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire fuhr van der Mark 2018 seine ersten Superbike-Laufsiege ein.



«Donington ist fantastisch, ich liebe diese Pisten alter Schule», schwärmte der BMW-Pilot. «Ich habe dort in der Vergangenheit einige gute Resultate eingefahren, und ich liebe die Strecke und ihre Geschichte. Nachdem wir im vergangenen Jahr nicht dort fahren konnten, ist es toll, jetzt wieder dorthin zurückzukehren.»

«Was die Streckencharakteristik angeht, ist für mich der erste Teil der Beste. Er ist schnell und flüssig und ein wirklich aufregender Streckenabschnitt», ergänzte der Niederländer. «Der letzte Teil passt eigentlich gar nicht dazu, aber dort bieten sich einige wirklich gute Überholmöglichkeiten. Von daher ist die Strecke auf zwei ganz verschiedene Arten sehr aufregend.»