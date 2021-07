Michael vd Mark: «Konnte endlich die Ampel sehen»

Mit den Rängen 4 und 5 von Tom Sykes und Michael van der Mark im ersten Rennen der Superbike-WM in Donington Park egalisierte BMW das beste Saisonergebnis. Gelingt heute der erste Podestplatz seit 2019?

Am 29. September 2019 sahen wir letztmals einen BMW-Fahrer auf dem Podium, damals wurde Tom Sykes im ersten Hauptrennen in Magny-Cours Dritter. Für den letzten Sieg müssen wir deutlich weiter zurückblättern: Der gelang Chaz Davies am 1. September 2013 auf dem Nürburgring!

In Donington Park hat BMW beste Voraussetzungen für die Rennen am Sonntag. Denn Michael van der Mark und Tom Sykes qualifizierten sich in der Superpole am Samstag für die Startplätze 2 und 3. «Endlich konnte ich im Rennen mal die Ampel sehen», grinste der Niederländer beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. Van der Mark lag bis zur Rennmitte hinter dem überragenden Sieger Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) auf Platz 3. Im Ziel wurde es für den 28-Jährigen Platz 5, direkt hinter Teamkollege Sykes.

Mit den Rängen 4 und 5 egalisierte BMW das beste Saisonergebnis, auch im zweiten Hauptrennen in Aragon waren Sykes und van der Mark so ins Ziel gekommen.

Um sich eine gute Ausgangsposition für das zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag (Start 15 Uhr MESZ) zu schaffen, brauchen sie ein starkes Resultat im Superpole-Race (Start 12 Uhr MESZ). Denn die Top-9 des Sprintrennens bestimmen die Startaufstellung für das zweite lange Rennen.

«Platz 5 ist nicht, wo ich sein möchte», unterstrich van der Mark. Während Sykes mangelnden Grip am Hinterrad dafür verantwortlich macht, dass es nicht weiter nach vorne geht, hat van der Mark andere Sorgen: «Ich kann nicht einfach in die Bremse greifen und das Motorrad stoppen. Das war von Anfang an unser Problem. Wir wissen das und arbeiten an Lösungen. Aber es ist nicht so einfach, das in den Griff zu bekommen.»

Jonas Folger, der im ersten Rennen überrundet (!) wurde, stößt ins gleiche Horn. Voraussichtlich für den nächsten Event in Assen (23.–25. Juli) bekommen die BMW-Piloten neue Teile.

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:36,377 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,419 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 12,261 4. Tom Sykes BMW + 14,625 5. Michael vd Mark BMW + 16,447 6. Leon Haslam Honda + 17,028 7. Garrett Gerloff Yamaha + 33,345 8. Alvaro Bautista Honda + 37,385 9. Lucas Mahias Kawasaki + 43,566 10. Axel Bassani Ducati + 43,836 11. Chaz Davies Ducati + 48,102 12. Michael Rinaldi Ducati + 56,538 13. Eugene Laverty BMW + 59,392 14. Luke Mossey Kawasaki > 1 min 15. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 16. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Andrea Locatelli Yamaha Out Scott Redding Ducati Out Chris Ponsson Yamaha