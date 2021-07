Donington Park, Superpole: Zwei BMW in erster Reihe!

Rekord-Weltmeister Jonathan Rea war in der Superpole der Superbike-WM in Donington Park unschlagbar. Neben ihm werden die BMW-Piloten Michael van der Mark und Tom Sykes starten – Jonas Folger Vorletzter.

Seit Misano hat jeder Fahrer in der 15-minütigen Superpole zwei statt nur einen Qualifyer-Reifen von Alleinausrüster Pirelli zur Verfügung. Für das Qualifying in Donington Park war das alles hinfällig, denn seit Freitagnacht regnet es in England – mal mehr, mal weniger. Auf trockener Strecke hatte am Freitag Garrett Gerloff (GRT Yamaha) mit 1:27,524 min für die Bestzeit gesorgt. Im nassen FP3 am Samstagmorgen war Weltmeister Jonathan Rea überragend und blieb in 1:41,433 min über eine Sekunde vor dem Zweiten, seinem Kawasaki-Teamkollegen Alex Lowes.

In der Superpole waren alle auf Regenreifen unterwegs, für die erste Bestmarke sorgte Honda-Ass Leon Haslam mit 1:42,206 min. Diese Zeit wurde in der zweiten fliegenden Runde von Rea mit 1:41,550 min deutlich unterboten.



Weil die Strecke zwar nass war, es aber von oben trocken blieb, wurde die Strecke mit jeder Runde schneller. Zur Halbzeit fuhr Rea 1:40,451 min und lag damit 1,3 sec (!) vor Lowes, Sykes, Haslam und van der Mark.

Für die letzten fünf Minuten wechselten einige Fahrer auf Intermediate-Reifen, Haslam stürzte auf Platz 5 liegend.



Zwei Minuten vor Schluss lag Rea 1,321 sec vor Lowes an der Spitze. Dann übernahm erst van der Mark den zweiten Platz, bevor sein BMW-Kollege Sykes diesen eroberte.



Rea verbesserte sich in seiner letzten Runde noch einmal und blieb mit 1:40,101 min eine gute halbe Sekunde vor van der Mark und Sykes, die neben ihm in Reihe 1 stehen. Die zweite Startreihe bilden Lowes, Gerloff und Redding.

Haslam brachte die beste Honda auf Startplatz 7. Misano-Sieger Michael Rinaldi (Aruba Ducati) wurde Achter, der WM-Zweite Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) strandete auf Rang 13 und Alvaro Bautista (Honda) auf 16. Jonas Folger aus dem deutschen Team Bonovo MGM BMW wurde 20. und damit Vorletzter.