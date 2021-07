Donington, Lauf 1: Razgatlioglu (Yamaha) außerirdisch

Die Bedingungen im ersten Lauf der Superbike-WM 2021 in Donington Park waren schwierig, doch Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu beeindruckte mit einer fehlerfreien Fahrt zum Sieg. BMW stark, Ducati am Boden.

Die verregnete Superpole dominierte Jonathan Rea, der Kawasaki-Pilot startet zum vierten Mal in Folge von Startplatz 1 in das erste Rennen. BMW überraschte mit Michael van der Mark und Tom Sykes mit zwei Motorrädern in der ersten Reihe. Die beste Yamaha stellte Garrett Gerloff (GRT) auf die fünfte Position, Scott Redding die beste Ducati auf Startplatz 6. Für Honda holte Leon Haslam als Siebter die beste Startposition heraus.



Bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit regnete es nicht mehr, doch die Strecke war stellenweise feucht. Der Asphalt in Donington trocknet schnell, weshalb sich alle Piloten für Slick-Reifen entschieden. Bei Start in den ersten Lauf zeigte das Thermometer 19 Grad und eine Asphalttemperatur von 22 Grad.

WM-Leader Jonathan Rea kam perfekt von der Pole weg, doch noch besser Toprak Razgatlioglu von Startplatz 13. Der Yamaha-Pilot katapultierte sich direkt auf Platz 4 in der ersten Kurve und nach Runde 1 lag der Yamaha-Pilot bereits auf Platz 2. Als Rea fast stürzte, übernahm Razgatlioglu die Führung und behauptete diese bis ins Ziel souverän. Der Kawasaki-Pilot gab sich bei Halbzeit mit Platz 2 zufrieden.

Sehenswert war der Kampf um Platz 3, in den bis zu fünf Piloten verwickelt waren. Am Ende setzte sich Alex Lowes (Kawasaki) durch. Die BMW-Piloten Tom Sykes und Michael van der Mark fuhren solide in den Top-5 mit und lagen zeitweise auf Podiumskurs. Den Speed fürs Podium hatte auch Garrett Gerloff (GRT Yamaha), der jedoch als Dritter stürzte und dennoch Siebter wurde.



Die beste Honda brachte Leon Haslam auf Platz 6 ins Ziel, nur 5 sec hinter dem Drittplatzierten.

Ein Desaster erlebte Ducati. Aruba-Werkspilot Scott Redding stürzte früh, Teamkollege Michael Rinaldi kam mit einer Minute Rückstand als Zwölfter ins Ziel. Auch Chaz Davies (Go Eleven) enttäuschte als Elfter. Die einzige Top-10-Platzierung holte ausgerechnet Rookie Axel Bassani vom Team Motocorsa.



Mit dem vorletzten Startplatz hatte Jonas Folger eine schlechte Ausgangssituation für das Rennen, doch zu keinem Zeitpunkt konnte sich der BMW-Pilot nach vorne orientieren. Überrundet und auf der letzten Position liegend steuerte der Bayer kurz vor Rennende die Box an.

So lief das Rennen

Start: Rea vor Sykes, van der Mark, Blitzstarter Razgatlioglu und Gerloff. Folger auf 19.

Runde 1: Rea 1 sec vor Razgatlioglu, Sykes, van der Mark, Haslam, Lowes und Redding. Folger Letzter (21.).

Runde 2: Razgatlioglu vor Rea, der einen Rutscher hatte. Redding und Ponsson stürzen.

Runde 3: Rea mit einem Fast-Highsider. Er fährt über die Wiese und reiht sich hinter Razgatlioglu als Zweiter wieder ein. Dann van der Mark, Sykes, Haslam, Lowes, Gerloff und Mahias. Beste Ducati ist Bassani auf Platz 10. Folger auf 19.

Runde 4: Razgatlioglu beeindruckt mit schnellen Zeiten und 2,5 sec Vorsprung. Aber Rea fährt in 1:31,441 min 0,5 sec schneller als der Yamaha-Pilot! Van der Mark sicher auf Platz 3 – 2 sec vor Sykes.

Runde 5: Rea fährt sich mit schnellster Rennrunde in 1:30,648 min auf 2 sec an Razgatlioglu heran.

Runde 6: Razgatlioglu und Rea eine Sekunde schneller als der Rest. Haslam (5.) am Hinterrad von Sykes (4.). Bautista (11.) auf dem Vormarsch.

Runde 7: Razgatlioglu 1,5 sec vor Rea und 6,5 sec vor van der Mark. Sturz Locatelli. Schnellste Rennrunde Rea in 1:29,296 min.

Runde 8: Rea erneut mit Fehler – jetzt 2,9 sec hinter Razgatlioglu. Sykes, Lowes, Haslam und Gerloff kämpfen um Platz 4. Bautista (10.) am Hinterrad von Bassani (9.).

Runde 9: Razgatlioglu mit schnellster Rennrunde in 1:29,201 min. Van der Mark (3.) wird eingeholt.

Runde 10: Van der Mark, Sykes, Lowes, Haslam und Gerloff kämpfen um Platz 3. Bautista (9.) vorbei an Bassani (10.).

Runde 11: Razgatlioglu 3,1 sec vor Rea. Gerloff (7.) schnappt sich Haslam (6.).

Runde 12: Sykes (3.), Lowes (4.) und Gerloff (5.) vorbei an van der Mark (6.). Schnellste Rennrunde Rea in 1:28,908 min, aber Razgatlioglu ist nur 2/1000 sec langsamer.

Runde 13: Bautista vorbei an Mahias auf Platz 8 – aus eigener Kraft kann der Honda-Pilot keine Plätze mehr gewinnen.

Runde 14: Gerloff jetzt Dritter vor Lowes, Sykes, van der Mark und Haslam. Schnellste Rennrunde Razgatlioglu in 1:28,571 min.

Runde 15: Die Kurven sind mittlerweile komplett trocken. Razgatlioglu überrundet Folger.

Runde 16: Rea 4 sec hinter Razgatlioglu. Dann Lowes, Sykes, van der Mark und Haslam. Sturz Gerloff auf Platz 3 liegend – er reiht sich als Neunter wieder ein. Bassani beste Ducati auf Platz 10.

Runde 17: Nur Razgatlioglu und Rea fahren 1:28 min. Als Dritter hat sich Lowes durchgesetzt. Sykes, van der Mark und Haslam kämpfen um Platz 4.

Runde 18: Gerloff (9.) vorbei an Mahias (8.).

Runde 19: Razgatlioglu 4,4 sec vor Rea und 16 sec vor Lowes. Gerloff (8.) vorbei an Bautista (7.)

Runde 21: Haslam (6.) am Hinterrad von van der Mark (5.).

Runde 22: Razgatlioglu und Rea nehmen Speed heraus. Lowes sicher auf Platz 3.

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Rea und Lowes. Sykes als Vierter beste BMW. Dann van der Mark, Haslam, Gerloff.

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:36,377 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,419 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 12,261 4. Tom Sykes BMW + 14,625 5. Michael vd Mark BMW + 16,447 6. Leon Haslam Honda + 17,028 7. Garrett Gerloff Yamaha + 33,345 8. Alvaro Bautista Honda + 37,385 9. Lucas Mahias Kawasaki + 43,566 10. Axel Bassani Ducati + 43,836 11. Chaz Davies Ducati + 48,102 12. Michael Rinaldi Ducati + 56,538 13. Eugene Laverty BMW + 59,392 14. Luke Mossey Kawasaki > 1 min 15. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 16. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Andrea Locatelli Yamaha Out Scott Redding Ducati Out Chris Ponsson Yamaha