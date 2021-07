Michael van der Mark (BMW): Speed fürs Podium war da

Bis zur Hälfte des ersten Superbike-Rennens in Donington Park war BMW-Werksfahrer Michael van der Mark auf Podestkurs. «Dann machte ich bei der Anfahrt zu den Craner Curves einige Fehler», gab er zu.

Die Ränge 4 und 5 der BMW-Piloten Tom Sykes und Michael van der Mark im ersten Rennen in Donington können sich sehen lassen, sie zeigten bereits im Qualifying mit den Startplätzen 3 und 2 hinter Jonathan Rea (Kawasaki) eine hervorragende Leistung.

«Insgesamt sind wir nach dem extrem schwierigen Wochenende in Misano sehr zufrieden», urteilte BMW-Rennchef Marc Bongers. «Gleichzeitig müssen wir mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, denn der Rückstand nach vorne ist immer noch recht groß. Natürlich haben wir ein bisschen auf eine Podiumsplatzierung gehofft, nachdem es in der ersten Rennhälfte danach ausgesehen hatte. Aber am Ende konnten wir das nicht ganz halten. Die Positionen 4 und 5 nach Hause zu bringen, ist zufriedenstellend.»

Van der Mark fuhr bis zur Halbzeit hinter dem souveränen späteren Sieger Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und Rea auf Platz 3. Dann wurde der Niederländer erst von seinem Teamkollegen Sykes überholt, anschließend auch von Garrett Gerloff (GRT Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki).

Weil Gerloff nach seinem Sturz auf Platz 3 liegend schließlich Siebter wurde, kam van der Mark als Fünfter ins Ziel. In seinem zehnten Rennen für BMW holte er zum dritten Mal diese Platzierung.

«Der Tag war nicht schlecht», freute sich van der Mark. «In der Superpole habe ich mich auf der nassen Strecke richtig wohlgefühlt, und es ist uns gelungen, beide BMW in die erste Reihe zu stellen. Das ist immer gut. Im Rennen hat die Strecke begonnen, langsam abzutrocknen. Mein Start war ganz in Ordnung, dann habe ich versucht, meine Linie zu finden. Ich habe auf der Anfahrt zu den Craner Curves ein paar Mal einen Fehler gemacht. Ich bin mit den Slicks ins Nasse gekommen und habe deshalb viel Zeit verloren. Das war etwas schade, doch mit Platz 5 können wir zufrieden sein.»

«Wir waren auf einem guten Niveau und konnten den Fortschritt zeigen, den wir mit der neuen BMW M1000RR gemacht haben», lobte Teamchef Shaun Muir. «Natürlich wären wir gerne noch einen Schritt weiter nach vorn gekommen, aber die Jungs haben ihr Bestes gegeben. Wir haben viele Informationen gesammelt, die wir in den Sonntag mitnehmen können. Wir gehen das Superpole-Race von denselben Startpositionen an. Wenn alles gut läuft, können wir den nächsten Schritt in Richtung Podium machen.»

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:36,377 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,419 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 12,261 4. Tom Sykes BMW + 14,625 5. Michael vd Mark BMW + 16,447 6. Leon Haslam Honda + 17,028 7. Garrett Gerloff Yamaha + 33,345 8. Alvaro Bautista Honda + 37,385 9. Lucas Mahias Kawasaki + 43,566 10. Axel Bassani Ducati + 43,836 11. Chaz Davies Ducati + 48,102 12. Michael Rinaldi Ducati + 56,538 13. Eugene Laverty BMW + 59,392 14. Luke Mossey Kawasaki > 1 min 15. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 16. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Andrea Locatelli Yamaha Out Scott Redding Ducati Out Chris Ponsson Yamaha