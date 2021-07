Endlich darf Jonathan Rea (34) legal Motorrad fahren

In der Superbike-WM ist Jonathan Rea als sechsfacher Weltmeister und Rekordsieger die Referenz, doch erst jetzt kann sich der Kawasaki-Star im Straßenverkehr bewähren.

Sechs WM-Titel in Folge, 104 Superbike-Laufsiege und 196 Podestplätze hat Jonathan Rea mit 34 Jahren bereits erreicht – bei 316 Starts entspricht das einer Siegquote von 32 Prozent und einer Podiumsquote von sogar 62 Prozent!



Dabei absolvierte der heutige Kawasaki-Werkspilot die ersten 140 Rennen mit der seit 2009 nicht konkurrenzfähigen Honda. Nur Rea konnte mit der CBR1000RR während dieser Zeit Rennen gewinnen (15 Siege).

Es mutet seltsam an, dass der Superbike-Dominator in der seriennahen Motorradweltmeisterschaft zwar von Sieg zu Sieg eilt, aber keine Fahrerlaubnis für den Straßenverkehr besitzt. «Ich hatte bisher einfach nie die Zeit dazu, es war aber auch nicht meine Priorität», verriet der Kawasaki-Star – vor drei Jahren!



Tatsächlich unternahm der Nordire bereits mehrfach einen Anlauf, die Fahrerlaubnis für Motorräder zu machen, scheiterte bisher aber aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch an der theoretischen Prüfung!

Nun hat es der 34-Jährige aber geschafft und hat vor einer Woche die Prüfung bestanden. Kurios: Für die praktische Prüfung fuhr der Ausnahmekönner auf zwei Rädern ein Motorrad mit Sturzbügeln wie ein Anfänger. Seinen Weg zum Führerschein hat Rea in einem festgehalten.