Kawasakis Superbike-Stars greifen in Suzuka an

Mission Titelverteidigung: Kawasaki greift in Suzuka voll an

Kawasaki wird für das 8h-Endurance-Event in Suzuka im November ein potenzielles Siegerpaket schnüren, denn mit Jonathan Rea, Alex Lowes und Lucas Mahias sind drei starke Superbike-WM-Fahrer gemeldet.

In der Superbike-WM bekommt Kawasaki langsam mehr Druck von den Konkurrenten Yamaha und Ducati und Weltmeister Jonathan Rea muss regelmäßig all sein Können unter Beweis stellen. Dennoch möchte der japanische Hersteller auch über den Tellerrand hinausblicken und stellt deswegen im November ein Werksteam beim Acht-Stunden-Rennen von Suzuka auf die Beine, um für das wichtigste Rennen der japanischen Hersteller perfekt aufgestellt zu sein.



Auch die Fahrerpaarung hat es in sich: Drei aktuelle Superbike-WM-Fahrer werden die grüne ZX-10RR um den 5,8 Kilometer langen Kurs in Japan bewegen. Neben dem ehemaligen Supersport-Weltmeister und aktuellen Puccetti-Fahrer Lucas Mahias, werden mit Jonathan Rea und Alex Lowes auch beide KRT-Werksfahrer an Bord sein und versuchen zu triumphieren. Bei der letzten Ausgabe des Rennens 2019 gewann Kawasaki das Rennen erstmals seit 1993, 2020 fand das Event aufgrund der Corona-Krise nicht statt.

«Ich bin wirklich glücklich, dass ich ein Teil des Kawasaki-Werksteams beim Acht-Stunden-Rennen von Suzuka sein darf. Ich war bisher viermal auf dem Podium in Suzuka und meine beste Erinnerung habe ich an das Jahr 2019, als ich das Rennen mit Kawasaki gewonnen habe», erklärte Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea. «Leider konnten wir 2020 wegen der Pandemie nicht in Suzuka fahren, doch wir sind in diesem Jahr zurück und ich verspreche, dass ich für Kawasaki und unsere Fans alles geben werde.»

Auch Alex Lowes kennt sich in Suzuka bestens aus, denn der Engländer gewann das Rennen dreimal in Folge mit dem Yamaha-Werksteam. «Ich bin erfreut, mit Kawasaki beim 8h Suzuka am Start stehen zu dürfen. Ich konnte bereits dreimal in Suzuka gewinnen. Es ist ein fantastisches Event und eine großartige Rennstrecke – eine meiner Favoriten. Ich habe die Chance, alles für einen Kawasaki-Sieg mit der neusten ZX-10RR zu geben», betonte der 30-Jährige und fügte abschließend hinzu: «Wir haben ein geniales Team, das Motorrad ist unglaublich und ich freue mich ein Teil des berühmten Rennens zu sein.»

Für Lucas Mahias wird es eine große Chance sein, in Suzuka mit dem Werksteam am Start zu stehen. «Mit Kawasaki beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka zu starten macht mich sehr glücklich. In Japan Rennen zu fahren ist immer sehr speziell und das 8h Suzuka ist ein weltberühmtes Event. Es ist schön, nach dem Ausfall 2020 wieder in Suzuka zu fahren. Allen Kawasaki-Fans verspreche ich, mich bestmöglich vorzubereiten und alles zu geben, um mit dem Team den Sieg zu holen», stellte der Franzose klar.

Wie in der WorldSBK ist auch für das Projekt in Suzuka das spanische Provec-Team rund um Teamchef Guim Roda verantwortlich. «Ich bin mir sicher, dass Johnny, Alex und Lucas die perfekten Waffen für diese Herausforderung sind», strahlte Roda. «Wir sind dafür verantwortlich, dass die ZX-10RR nicht nur schnell ist, sondern auch Durchhaltevermögen beweist, deshalb nehmen wir diese Aufgabe sehr ernst. Nach einem schwierigen Jahr, mit der Corona-Pandemie, soll die diesjährige Ausgabe in Suzuka ein Schritt zur Normalität sein, deshalb unterstützen wir dieses Event umfänglich und sind voller Vorfreude.»