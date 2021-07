Assen, FP1: Fünf Hersteller in den Top-8, Ducati vorn

Scott Redding (Ducati) beendete das erste freie Training der Superbike-WM in Assen als Schnellster, Jonas Folger aus dem deutschen Team Bonovo BMW hatte als 13. einen ordentlichen Start ins Rennwochenende.

Als die Superbike-WM Mitte April 2019 zum letzten Mal auf dem TT Circuit in Assen gastierte, erlebten wir Schneefall! Das Sprintrennen am Sonntagvormittag musste damals abgesagt werden, das zweite Hauptrennen fand auf 17 Grad Celsius kaltem Asphalt statt.



Alle sind sich einig: Assen Ende Juli ist deutlich angenehmer. Die Wettervorhersage für dieses Wochenende bringt für alle drei Tage Temperaturen jenseits der 20 Grad. Allerdings mit einer hohen Niederschlagswahrscheinlichkeit für Samstagabend, Sonntagmorgen und -nachmittag.

Für die erste nennenswerte Bestzeit im ersten freien Training am Freitagvormittag sorgte Weltmeister Jonathan Rea mit 1:35,623 min. Diese Marke steigerte er in der folgenden Runde auf 1:35,352 min und lag damit über eine halbe Sekunde vor dem Zweitschnellsten Leon Haslam (Honda).



Ducati-Werksfahrer Scott Redding blieb nach 20 Minuten mit 1:34,730 min als Erster unter 1:35 min.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Assen fuhr Alvaro Bautista 2019 auf einer Ducati Panigale V4R in 1:34,564 min. Der Pole-Rekord stammt von Jonathan Rea (Kawasaki) aus dem Jahr 2017 und steht bei 1:33,505 min.

Redding verbesserte sich noch auf 1:34,593 min, lediglich Rea (2.) und Chaz Davies (3./Go Eleven Ducati) gelang noch eine 1:34er-Runde.



WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) wurde Fünfter, Tom Sykes brachte die beste BMW auf Rang 6 und Leon Haslam die schnellste Honda auf Platz 8.

Jonas Folger startete nach dem Tiefschlag in Donington Park, wo er Letzter und überrundet wurde, gut ins Wochenende. «Wir haben die Pause genützt, um die Ursache zu finden und den Fehler zu beheben», erzählte der Bayer.



Es hatte sich herausgestellt, dass in England ein Sensor nicht korrekt arbeitete und deshalb die Gasannahme im unter Drehzahlbereich nicht so sanft war, wie von Jonas gewünscht. Für die Rennen auf dem TT Circuit bekam er außerdem ein Software-Update für seine BMW.

«Assen ist eine schöne Strecke, die meinem Fahrstil besonders entgegenkommt», betonte der Bonovo-Pilot. «Rein theoretisch sind alle Zutaten für einen Aufwärtstrend bereit.»



Nach der ersten Viertelstunde der 45-minütigen Session lag Folger auf Platz 12, nach 27 Minuten verbesserte er sich auf Rang 9. Sieben Minuten vor Schluss war der Deutsche Meister Elfter und beim Fallen der karierten Flagge schließlich 13. – eine knappe Sekunde hinter der Spitze.

MIE Honda ist mit Tati Mercado erstmals seit dem Saisonstart wieder dabei, mit Andrea Mantovani aus dem Team Vince64 Kawasaki zudem ein Wildcard-Fahrer. Dafür fehlen die Teams RC Squadra Corse BMW (Eugene Laverty) und Alstare Yamaha (Chris Ponsson). Und Pedercini Kawasaki bringt nach dem Rauswurf von Samuele Cavalieri ausschließlich Loris Cresson an den Start.