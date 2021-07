Assen, FP2: Rea vorne; Top-7 innerhalb nur 0,5 sec

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Assen ging bei angenehmen Bedingungen über die Bühne. An der Spitze geht es extrem eng zu: Die Piloten von BMW, Honda, Ducati, Kawasaki und Yamaha fahren innerhalb 0,5 sec.

In den beiden freien Trainings am Freitag haben die Superbike-Piloten jeweils 45 Minuten Zeit, um ihre Motorräder abzustimmen, am Samstagmorgen in FP3 zusätzliche 30. Das ergibt 120 min Training, bevor am Samstag um 11:10 Uhr in der Superpole die Startplätze für das erste Hauptrennen am Samstag um 14 Uhr sowie das Sprintrennen am Sonntag um 11 Uhr ausgefahren werden.



Die Wettervorhersage für das Assen-Wochenende bringt für alle drei Tage Temperaturen um 20 Grad Celsius. Allerdings mit einer hohen Niederschlagswahrscheinlichkeit für Samstagabend, Sonntagmorgen und -nachmittag.



Im ersten Training am Vormittag legte Scott Redding (Ducati) in 1:34,593 min die schnellste Zeit vor, lediglich Jonathan Rea (2./Kawasaki) und Chaz Davies (3./Go Eleven Ducati) gelangen 1:34 min. WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) wurde Fünfter, Tom Sykes brachte die beste BMW auf Rang 6 und Leon Haslam die schnellste Honda auf Platz 8. Jonas Folger (BMW) wurde 13.

Als das zweite Training um 15 Uhr begann, zeigte das Thermometer 19 Grad Luft- und eine Asphalttemperatur von 32 Grad Celsius an. Der Rennstrecke näherten sich im Verlauf des Trainings immer mehr dunkle Wolken.



Denkbar ungünstig begann das FP2 für Lucas Mahias (Puccetti), der seine ZX-10RR neben die Strecke pfefferte.



Bereits in den ersten zehn Minuten wurden schnelle Zeiten gefahren. An der Spitze hatte Rea eine 1:34,788 min vorgelegt, Sykes steigerte sich auf eine 1:34,820 min. Unter 1:35 min fuhr in der Anfangsphase nur noch Redding. In Folge steigerten sich Garrett Gerloff (3./Yamaha), Alex Lowes (5./Kawasaki) und Razgatlioglu (6./Yamaha) ebenfalls in die 1:34 min.



Nach 20 Minuten hatten neun von 21 Piloten eine schnellere Zeit als im FP1 gefahren. Von den Top-Piloten hatten Rea, Redding und Davies noch keine Steigerung erreicht.

Bei Halbzeit im zweiten Training drängte Sykes in 1:34,753 min an die Spitze, bevor Rea in 1:34,644 min konterte. Damit näherten sich die Rundenzeiten dem Rundenrekord von Alvaro Bautista aus dem Jahr 2019 auf einer Ducati Panigale V4R in 1:34,564 min.



In den letzten zehn Minuten gingen praktisch alle Piloten auf Zeitenjagd, Den Anfang machte Gerloff, der in 1:34,512 min die bisher schnellste Rundenzeit an diesem Wochenende markierte. Etwas später setzte aber Rea in 1;34,391 min den Schlusspunkt. Ohne Zeitenverbesserung beendete Redding den ersten Trainingstag als bester Ducati-Pilot als Dritter.

Im Finale quetschte Álvaro Bautista seine Honda aus und fuhr die viertbeste Zeit. Die beste BMW folgt mit Tom Sykes auf Platz 5. WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) folgt als Sechster.



Bonovo BMW-Pilot Jonas Folger steigerte sich im FP2 um 0,2 sec und beendet den ersten Trainingstag als 14.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM, Assen FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:34,669 min 1:34,391 min 2. Garrett Gerloff Yamaha 1:35,150 1:34,512 3. Scott Redding Ducati 1:34,591 1:34,917 4. Alvaro Bautista Honda 1:36,024 1:34,741 5. Tom Sykes BMW 1:35,117 1:34,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:35,050 1:34,755 7. Lucas Mahias Kawasaki 1:35,279 1:34,771 8. Michael Rinaldi Ducati 1:35,019 1:34,958 9. Alex Lowes Kawasaki 1:35,467 1:34,959 10. Chaz Davies Ducati 1:34,971 1:35,503 11. Michael vd Mark BMW 1:35,320 1:34,974 12. Leon Haslam Honda 1:35,173 1:34,976 13. Andrea Locatelli Yamaha 1:35,316 1:35,081 14. Jonas Folger BMW 1:35,530 1:35,343 15. Axel Bassani Ducati 1:36,359 1:35,528 16. Tito Rabat Ducati 1:35,681 1:35,599 17. Isaac Vinales Kawasaki 1:36,135 1:35,945 18. Leandro Mercado Honda 1:37,113 1:36,397 19. Kohta Nozane Yamaha 1:36,652 1:36,405 20. Andrea Mantovani Kawasaki 1:37,146 1:37,210 21. Loris Cresson Kawasaki 1:38,995 1:38,586