Teamchef von Jonas Folger: «Ein heftiger Einschlag» 25.07.2021 - 10:18 Von Ivo Schützbach

© Bonovo Teamchef Jürgen Röder (li.) mit Teammanager Michael Galinski

Für das deutsche BMW-Team Bonovo MGM ist das SBK-Wochenende in Assen beendet. «Leider habe ich von den Streckenärzten nicht das Okay bekommen», bedauert Jonas Folger sein Fehlen am Sonntag.