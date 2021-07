SBK-WM in Assen: Das ist am Sonntag im TV zu sehen

Was wird am Sonntag aus Assen übertragen?

Am Sonntag finden auf dem TT Circuit Assen vier weitere Rennen der seriennahen Weltmeisterschaft statt. Wie man das Meeting der Superbike-WM 2021 in den Niederlanden verfolgen kann.

Rechtzeitig vor Saisonbeginn verlängerte die Promoter Dorna den Vertrag über die Senderechte der Superbike-WM mit ServusTV um zwei Jahre, mit Eurosport sogar um fünf Jahre. Beide Sendeanstalten haben aber auch Verträge mit anderen Sportarten, die in der Gunst der Zuschauer mitunter höher stehen.

Beim zu Discovery gehörenden Sender Eurosport findet die Übertragung der Superbike-WM nur noch auf dem zumeist kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 Berücksichtigung. Vom Meeting in Assen ist allerdings auf keinem der beiden Kanäle etwas von der seriennahen Weltmeisterschaft zu sehen sein – die Olympiade in Tokio erhielt den Vorzug.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonas Folger & Garrett Gerloff © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Kenan Sofuoglu & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Leandro Mercado © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Isaac Vinales & Leandro Mercado © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, Michael Ruben Rinaldi & Scott Redding © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Ende des Rennens © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Scott Redding, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Wie gewohnt ist dagegen das Angebot auf ServusTV, wo am Sonntag der zweite Superbike-Lauf live und in HD im Free-TV übertragen wird. Das Superpole-Race wird in voller Länge als Wiederholung unmittelbar davor gezeigt.



Außerdem bietet der Privatsender aus Österreich das einzige kostenlose Angebot für Streaming. Aus Assen ist jede Session auf der Website von ServusTV im Live-Stream zu.