Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «Der Kampf geht weiter»

Nach dem Drama in Assen kann sich Toprak Razgatlioglu im Kampf um die Weltmeisterschaft keinen Nuller mehr leisten, gleichzeitig muss der Yamaha-Star ab dem Superbike-Meeting in Most volles Risiko gehen.

Neben der ausgewogenen Kawasaki gilt auch die Yamaha mit ihrem handlichen Fahrwerk als Motorrad, das auf den meisten Rennstrecken gut funktioniert. Die Eckdaten der neuen Superbike-Rennstrecke in Most sprechen für die R1: Mit 21 Kurven hat die tschechische Piste mehr Kurven, als jede andere Rennstrecke im Kalender.

Der Abschuss durch GRT-Pilot Garrett Gerloff im zweiten Superbike-Lauf in Assen hat den Traum von Toprak Razgatlioglu vom Gewinn der Superbike-WM 2021 vorerst platzen lassen. Der Yamaha-Star liegt nun 37 Punkte hinter WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki). Bei der Konstanz des Nordiren weiß Razgatlioglu, dass er ab dem Meeting in Most nicht taktieren kann – er muss auf Sieg fahren.



«Ich konzentriere mich nur noch auf die nächsten Rennen. Das Ziel ist, immer um den Sieg zu kämpfen», erklärte der 24-Jährige. «Jetzt freue ich mich darauf, die R1 in Most zu fahren. Für fast alle Piloten ist es eine neue Strecke, also werden wir sehen, was möglich ist. Ich denke, wir sind jetzt auf allen Strecken sehr stark, aber wir werden sehen, was passiert. Mein Pata Yamaha-Team hat in Assen großartige Arbeit geleistet. Wir werden den Kampf fortsetzen und in jedem Rennen um die beste Position kämpfen.»

Dafür fuhr in Assen Teamkollege Andrea Locatelli ins Rampenlicht und holte im zweiten Lauf als Dritter seine erste Podestplatzierung in der Superbike-WM. Der Rookie ist bereit, beim Meeting in Tschechien an dieser Performance anzuknüpfen.



«Assen war wie ein Traum», meinte der aktuelle Supersport-Weltmeister rückblickend. «Zusammen mit meiner Crew haben wir so hart daran gearbeitet, meinen Speed am Limit zu erhöhen und in jedem Rennen Fortschritte zu machen. Im Hauptrennen endlich das Podium zu erreichen, nachdem ich mehr als zehn Runde führte, war ein unglaubliches Gefühl! Es wird interessant sein, die neue Strecke in Most zu entdecken. Wir werden und weiter anstrengen und versuchen, stark zu sein, um an diesem Wochenende weitere gute Ergebnisse zu erzielen.»