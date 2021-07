Pedercini Kawasaki bringt nächsten US-Boy in die SBK

Jayson Uribe wird mindestens in Most in Navarra für Pedercini Kawasaki antreten

Nach der Trennung von Samuel Cavalieri hat das Team Pedercini noch keinen dauerhaften Nachfolger für den Italiener gefunden. Nun verhilft das Kawasaki-Team dem US-Amerikaner Jayson Uribe zum Debüt in der Superbike-WM.

Weil Samuel Cavalieri die vereinbarte Mitgift nicht ablieferte, trennte sich Pedercini Kawasaki im Juni vom Italiener. Während der ersten drei Events in Aragón, Estoril und Misano hatte der 24-Jährigen keinen WM-Punkt eingefahren und sah in fünf Rennen nicht das karierte Tuch.

In Donington Park pilotierte Luke Mossey die verwaiste ZX-10RR, in Assen trat das italienische Team nur mit dem Belgier Loris Cresson an. Für die Meetings in Most und Navarra im August einigte sich Teamchef Lucio Pedercini nun mit Jayson Uribe aus der MotoAmerica. Gemeinsames Ziel ist, auch für die übrigen Meetings der Superbike-WM 2021 eine Vereinbarung zu treffen.



Der erst 22-Jährige fuhr zwischen 2013 und 2017 in Europa (Britische 125er-Serie sowie Moto2-EM) und wechselte für 2018 zurück in die USA. In der laufenden MotoAmerica belegt der Suzuki-Pilot den 13. Rang. Sein bestes Finish ein achter Platz in Virginia. Seine bisher beste Saison absolvierte er 2019 als Gesamt-15.