Superbike-WM in Navarra: Zeitplan ohne 300er-Serie

Auch Honda absolvierte einen Test in Navarra

Beim Debüt der seriennahen Weltmeisterschaft auf dem Circuito de Navarra ist die Supersport-WM 300 nicht dabei. Für die Superbike- und Supersport-WM ändert sich dadurch nichts.

Nach Most folgt am kommenden Wochenende mit Navarra eine weitere neue Rennstrecke im Kalender der Superbike-WM. Die Piste in Nordspanien wurde 2010 erbaut und richtig unter anderem Rennen der spanischen Superbike-Serie aus.

Das Layout ist sehr eng und wurde von einigen Superbike-Piloten als Micky-Maus-Kurs beschrieben, die eher zu kleinvolumigen Motorrädern passt – aber ausgerechnet die sind in Navarra nicht am Start: Während die Supersport-WM 300 pausiert, finden neben Superbike-WM und Supersport-WM im Rahmenprogramm die ESBK-Legends statt – eine nationale Serie mit klassischen Superbikes bis Baujahr 1995.



Der Zeitplan der Weltmeisterschaft ist daher übersichtlicher, Anfangszeiten und Dauer der Session sind unverändert.