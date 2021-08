Bestätigt: Leandro Mercado zurück auf der MIE Honda

Das Meeting der Superbike-WM 2021 in Most hat Leandro Mercado verpasst, weil er vor der Abreise positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Nun ist der MIE Honda-Pilot kein Virusträger mehr und ist bereit für Navarra.

Für MIE Honda kam der positiven Corona-Test von Leandro Mercado zum schlechtesten Zeitpunkt. Das japanisch-tschechische Team hat seinen Sitz in Prag – Most war das Heimrennen der Truppe von Teamchefin Midori Moriwaki. Der als Ersatz angeheuerte Alessandro Delbianco stürzte in beiden Hauptrennen und gab das Superpole-Race nach Frühstart und Doppel-Long-Lap-Penalty das Rennen auf.



Außerdem hatte MIE Honda die Meetings in Estoril, Misano und Donington wegen fehlender Konkurrenzfähigkeit ausgelassen und war erst in Assen mit einer verbesserten CBR1000RR-R zurückgekehrt.

Die drei Buchstaben von MIE Honda stehen für Midori International Engineering. Die Japanerin betreibt das Team gemeinsam mit dem Tschechen Milos Cihak, einem ehemaligen Rennfahrer.



Für das Debüt der Superbike-WM in Navarra steht Mercado wieder bereit.



«Es waren ein paar hektische und vor allem harte Tage», stöhnte der Superstock-1000-Champion von 2014. «Aber jetzt bin ich wieder hier, alles ist vorbereitet und alle Tests sind negativ ausgefallen. Am Donnerstag bin ich zurück im Fahrerlager! Ich kann es kaum erwarten und bin sehr glücklich.»

In den Genuss von Testfahrten in Navarra kam Mercado nicht.



«Es wird ein herausforderndes Wochenende», weiß der Honda-Pilot. «Ich kenne die Strecke nicht, war dort noch nie und die vergangenen Tage waren auf gewisse Weise hart, Aber ich freue mich wirklich darauf, alle wiederzusehen, mit meinem Team zu arbeiten und Spaß mit meiner Honda zu haben. Wir werden alles geben und hoffentlich ein gutes Wochenende und Aufschwung haben.»