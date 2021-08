BMW verhandelt mit Tom Sykes: Deal in Navarra?

Die BMW-Werksfahrer Tom Sykes und Michael van der Mark erleben momentan aus verschiedenen Gründen aufregende Zeiten. Für die Premiere der Superbike-WM in Navarra sind beide optimistisch.

Zwar wird Ducati-Ass Scott Redding von verschiedenen Medien immer wieder mit BMW in Verbindung gebracht, doch das deckt sich nicht mit den tatsächlichen Plänen des bayerischen Herstellers. «Seit dem Catalunya-Test reden wir mit Tom über die Verlängerung seines Vertrags, wir wollen mit ihm weitermachen», erfuhr SPEEDWEEK.com vor dem SBK-Wochenende in Navarra.

Der Engländer ist seit der werksseitigen Rückkehr von BMW 2019 dabei und hat maßgeblich dazu beigetragen, zuerst die S1000RR und anschließend die darauf basierende M1000RR zu einer schlagkräftigen Maschine zu machen. Mit sechs Podestplätzen und den WM-Rängen 8, 12 sowie aktuell 7 ist Sykes der erfolgreichste BMW-Pilot der letzten drei Jahre.

Teamkollege Michael van der Mark muss sich über seinen Vertrag keine Gedanken machen, dieser läuft bis Ende 2022. Entsprechend locker tritt der Niederländer auf, auch wenn seine Welt vor Kurzem auf den Kopf gestellt wurde.



«Es war eine aufregende Zeit, seit ich aus Most zurückgekehrt bin», erzählte der 28-Jährige. «Am Donnerstagabend nach dem Rennwochenende kam Mason auf die Welt, und es ist großartig, dass ich einige Tage mit der Familie verbringen konnte, bevor es weitergeht. Nun geht es nach Navarra, es ist immer gut, eine neue Strecke im Kalender zu haben. Wir haben dort getestet, die Strecke ist ganz anders als die anderen. Sie ist recht eng und überholen könnte schwierig werden.»

«Unser erstes Ziel für das Wochenende lautet, uns besser zu qualifizieren», hielt van der Mark fest. «In Most hatte ich im Qualifying Pech mit dem Verkehr. Aber wir konnten sehen, dass wir uns am Samstag und Sonntag in Sachen Rundenzeiten und Pace enorm verbessert haben. Wir scheinen also bei der Abstimmung des Bikes einen guten Weg gefunden zu haben. Hoffentlich finden wir das für Navarra passende Set-up recht schnell, sodass wir auf Anhieb flott sein können.»

«Wir möchten auf dem aufbauen, was wir beim Test in Navarra vor einigen Wochen gelernt haben – und auch beim Test in Barcelona», so Sykes. «Hoffentlich können wir diese Art Abstimmung auf die heiße Strecke in Navarra transferieren und unsere Ergebnisse weiter verbessern.»

Vor dem siebten Saison-Event in Navarra liegen Sykes (121 Punkte) und van der Mark (113) in der Gesamtwertung auf den Rängen 7 und 9. Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes ist mit 143 Punkten Gesamtvierter und in Reichweite.