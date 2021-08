Leon Haslam: Navarra gute Teststrecke für Honda

Beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Navarra straucheln die Honda-Pilot noch mehr als sonst. Im heißen FP2 schaffte es weder Álvaro Bautista noch Leon Haslam in die Top-10.

Platz 8 im ersten freien Training durch Álvaro Bautista ist die beste Platzierung eines Honda-Piloten am Freitag. Der Rückstand des Spaniers von 0,9 sec auf die Bestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki) gab jedoch wenig Anlass zur Hoffnung, dass das Meeting in Navarra für die Honda Racing Corporation ein erfolgreiches werden wird.



Das wichtigere FP2, das bei ähnlichen Temperaturen wie die Hauptrennen am Samstag und Sonntag über die Bühne ging, zeigte dann auch ein trostloses Ergebnis. Mit Bautista auf Platz 12 und Leon Haslam als 14. ist keine CBR1000RR-R unter den besten zehn platziert.

Es spricht für sich, dass Bautista nach zwei Jahren mit Honda im kommenden Jahr zu Ducati zurückkehrt.



«Wir haben hier vor ein paar Monaten getestet und die Bedingungen sind jetzt ähnlich – die Strecke ist immer noch holprig. Die Strecke ist eine Herausforderung mit ihren vielen langsamen Kurven. Ich denke der schönste Abschnitt ist die erste schnelle Kurve», meinte Bautista. «Im FP1 hatten wir Probleme auf der Bremse. Mein Bike war ziemlich instabil, also haben wir am Nachmittag versucht, daran zu arbeiten. Die Streckenbedingungen waren aber heißer und wir hatten weniger Grip. Ich habe verschiedene Mischungen ausprobiert, aber der Grip, besonders in Schräglage, war sehr gering. Wir haben sowieso noch ein paar Ideen für Samstag.»

Leon Haslam war im FP1 gestürzt und fuhr am Nachmittag in 1:39,207 min seine beste Runde. Auf die Tagesbestzeit verlor der Engländer fast 1,6 sec!



«Der Sturz passierte, als ich gerade einen neuen Reifen hatte», berichtete der 38-Jährige. «Wir haben einige Probleme, das Motorrad zu stoppen. Die Bedingungen am Nachmittag waren sehr heiß, und wir verbrachten die meiste Zeit damit, zu verstehen, wie wir uns in Bezug auf die Kurveneinfahrt verbessern können, weil wir das gleiche Problem wie am Morgen hatten und ich mit dem neuen Reifen nicht schneller fahren konnte.»

Der Honda-Pilot kann dem Meeting in Navarra dennoch etwas gutes abgewinnen.



«Wir wussten, dass diese Strecke hart für uns sein würde», erklärte Haslam. «Wir sind auf vielen Strecken konkurrenzfähig, aber die engen Kurven sind einer der Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen – und gerade davon hat diese Strecke einige. Es ist sowieso eine gute Piste, um unsere Schwachstellen auszutesten.»