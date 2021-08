Jonas Folger (Bonovo BMW): Endlich wieder WM-Punkte

Im ersten Rennen der Superbike-WM auf dem Circuito de Navarra konnte BMW-Pilot Jonas Folger eine dreimonatige Durststrecke beenden und zwei Punkte sammeln. Sein Rennen begann chaotisch, der Rückstand ist groß.

Die drei freien Trainings in Navarra beendete Jonas Folger in der kombinierten Zeitenliste auf dem respektablen zehnten Rang, in der Superpole qualifizierte sich der Schwindegger für den 14. Startplatz. Das war keine schlechte Ausgangsposition, Jonas hätte im ersten Rennen mit seinem grundsätzlichen Speed an den Top-10 kratzen können.

Doch diese Ambitionen erhielten bereits am Start einen heftigen Dämpfer. «Irgendwas hat nicht hingehauen, ich machte einen riesigen Wheelie», erzählte Jonas beim Treffen mit SPEEDWEEK.com hinter der Bonovo-Box. «Ich machte den gleichen Start wie im Training, in den Daten schaut alles gleich aus, wir wissen nicht, was anders war. Ich musste dann das Gas bis auf 40 Prozent wegnehmen, damit war das ganze Rennen kaputt. Die ersten Meter haben gepasst, bei 60 oder 70 km/h stieg dann das Vorderrad 30 oder 40 cm hoch an. Das hat mich irritiert und aus dem Konzept gebracht. In der ersten Rechtskurve wollte ich überholen, musste aber eine weite Linie wählen und verlor noch mehr. Das ist so ärgerlich, ich war auch der Meinung, dass ich mega langsam bin. Aber anscheinend sind alle bis Platz 8 Zeiten mit 1:40 min gefahren.»

Folger kam mit 48,4 sec Rückstand auf Sieger Scott Redding (Aruba Ducati) als 14. ins Ziel und heimste damit seine ersten Punkte seit dem WM-Auftakt in Aragon Ende Mai ein – weil einige Konkurrenten gestürzt sind. Zum besten BMW-Fahrer Tom Sykes auf Platz 6 fehlen ihm bedenkliche 28 Sekunden.

«Es haben so viele Sachen mitreingespielt, mit dem Mapping hat auch etwas nicht gepasst», schilderte der Deutsche Meister. «Mit Mapping 1 hatte ich zu viel Leistung im ersten Gang, nach der ersten Runde habe ich das Mapping gewechselt. Zusammen mit den ganzen Fehlern in der ersten Runde war das total chaotisch. Für Sonntag machen wir ein neues Mapping, weil wir bei der Hitze so wenig Grip haben. Das einzige Gute ist, dass wir in der zweiten Rennhälfte Zeiten gefahren sind, wie einige, die um Platz 10 herum fuhren. Das kann ich mitnehmen, ansonsten ist es nach wie vor schwierig. Es ist schön, dass wir Punkte mitgenommen haben. Aber ich bin weit davon entfernt, wo ich hin will. Ich hoffe, dass ich am Sonntag einen sauberen Start hinbekomme.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Navarra, Scott Redding © Gold & Goose Trophy © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Polizei © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Christophe Ponsson & Leandro Mercado © Gold & Goose Christophe Ponsson & Leandro Mercado © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding & Jonathan Rea © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Tom Sykes, Jonathan Rea & Scott Redding © Gold & Goose 1. Rennen - Jonathan Rea, Scott Redding & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati

2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,519 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,894 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,405 5. Alex Lowes Kawasaki + 16,219 6. Tom Sykes BMW + 20,600 7. Michael vd Mark BMW + 24,158 8. Axel Bassani Ducati + 26,497 9. Garrett Gerloff Yamaha + 26,718 10. Michael Rinaldi Ducati + 29,602 11. Kohta Nozane Yamaha + 39,387 12. Tito Rabat Ducati + 41,316 13. Leon Haslam Honda + 44,338 14. Jonas Folger BMW + 48,470 15. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 16. Naomichi Uramoto Suzuki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 18. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda Out Chaz Davies Ducati Out Lucas Mahias Kawasaki Out Leandro Mercado Honda