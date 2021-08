Navarra, Superpole: BMW-Ass Tom Sykes in Reihe 1

Während sich Jonathan Rea (Kawasaki) auch beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Navarra die Pole-Position sicherte, holte BMW-Pilot Tom Sykes hinter Scott Redding (Ducati) den dritten Startplatz.

Die Superpole der Superbike-WM 2021 ist ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. In den freien Trainings können sich die Piloten allein um die Rennabstimmung kümmern, die erreichte Position hat keine Auswirkung auf das weitere Rennwochenende.



Jeder Fahrer hat in der Superpole zwei Qualifyer-Reifen von Alleinausrüster Pirelli zur Verfügung. Zum Warmfahren verwenden die Piloten zuerst einen normalen Rennreifen oder auch den Pirelli SCX, der speziell für das Superpole-Race über zehn Runden entwickelt wurde.

In den freien Trainings fuhr Andrea Locatelli in 1:37,060 min die schnellste Zeit, die in der Superpole bereits nach fünf Minuten von Jonathan Rea in 1:36,988 min unterboten wurde. Auf seiner nächsten fliegende Runde fuhr der Kawasaki-Star in 1:36,794 min nochmals schneller und führte nach acht Minuten um 0,3 sec vor Scott Redding (Ducati) und Tom Sykes (BMW) und über 0,5 sec vor Locatelli, Lucas Mahias (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Alex Lowes (Kawasaki) war der erste Pilot mit einem Qualifyer-Reifen auf der Strecke – der Engländer reihte sich hinter seinem Teamkollegen auf Platz 2 ein.

Vier Minuten vor dem Ende ließen auch die übrigen Piloten den super-weichen Hinterreifen montieren und starteten die finale Zeitenjagd. Zuerst übernahm Chaz Davies (Ducati) in 1:36,693 min die Führung, doch zuerst Locatelli dann Sykes und Redding verdrängten den Waliser aus der ersten Reihe.



Den Schlusspunkt setzte Rea, der in 1:36,122 min um 0,093 sec zum siebten Mal in Folge die Superpole für sich entschied. Redding und Sykes komplettieren die erste Reihe.

Die zweite Startreihe besteht aus Locatelli, Davies und dem erstaunlichen Lucas Mahias.



Enttäuschend die Superpole für Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu: Nur Startplatz 8.



Die beste Honda stellte Álvaro Bautista auf Startplatz 12. BMW-Pilot Jonas Folger wird von der 14. Position in den ersten Lauf am Nachmittag starten.