Navarra, Lauf 1: Ducati vor Kawasaki und Yamaha

Der Debütrennen in Navarra verlief eher ungewöhnlich für die der Superbike-WM. Den Sieg holte Ducati-Ass Scott Redding vor Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Punkte für Jonas Folger (BMW).

Zum ersten Mal gastiert die seriennahen Weltmeisterschaft an diesem Wochenende auf dem Circuito de Navarra. Es ist das zweite von vier Meetings in Spanien. Bei Start in den ersten Superbike-Lauf um 14 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer bereits schweißtreibende 29 Grad und eine Asphalttemperatur von 44 Grad.



Bei vergleichbaren Bedingungen fuhr Toprak Razgatlioglu am Freitag im FP2 die schnellste Zeit, doch in der Superpole landete der Yamaha-Star nur auf Startplatz 8. Von ganz vorne ging Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) ins Rennen, die erste Startreihe komplettierten Scott Redding (Ducati) und Tom Sykes (BMW). Die beste Yamaha brachte Andrea Locatelli auf Platz 4 in die Startaufstellung, die beste Honda Álvaro Bautista auf die zwölfte Position. Für Jonas Folger (BMW) ging der erste Lauf von Platz 14 los.

Alle Piloten entschieden sich für einen SCX-Reifen, der von Pirelli ursprünglich für das Superpole-Race über nur zehn Runden entwickelt wurde.



Vom Start weg machten sich Rea und Redding aus dem Staub, in Runde 6 übernahm der Ducati-Pilot die Führung und setzte sich sukzessive vom Nordiren ab. Nach relativ ereignislosen 23 Runden brauste Redding mit 2,5 sec Vorsprung auf Rea als Sieger über den Zielstrich. Den dritten Platz auf dem Podium sicherte sich Razgatlioglu.



Auffällig im ersten Rennen waren die großen Ab- und Rückstände. Die Top-7 fuhren die meiste Zeit alleine und waren nicht in Positionskämpfe verwickelt. Auch gab es mit Chaz Davies (Ducati), Álvaro Bautista (Honda), Lucas Mahias (Kawasaki), Yayson Uribe (Kawasaki) und Leandro Mercado (Honda) einige Stürze.

Die beste BMW brachte Tom Sykes als Sechster ins Ziel, die beste Honda Leon Haslam auf Platz 13.



Begünstigt durch Stürze fuhr BMW-Pilot Jonas Folger als 14. zum zweiten Mal in der Superbike-WM 2021 in die Punkte.

So lief das Rennen

Start: Redding vor Rea und Locatelli. Dann Lowes, Sykes und Razgatlioglu. Haslam auf 14, Folger auf 18. Rea übernimmt nach wenigen Kurven die Führung.

Runde 1: Rea vor Redding und Locatelli, dann schon Razgatlioglu, Lowes und Sykes. Bautista beste Honda auf 13. Folger (21) hat nur Gaststarter Uramoto hinter sich.

Runde 2: Rea 0,5 sec vor Redding und 1,5 vor Locatelli.

Runde 3: Razgatlioglu (4.) nicht in Schlagdistanz zu Locatelli und schon 2,5 sec hinter Rea. Van der Mark auf dem Vormarsch. Der junge Familienvater ist jetzt Achter.

Runde 4: Nur Rea und Redding fahren 1:37 min. Sturz Mercado und Ponsson. Auch Mahias rutscht von der Piste.

Runde 5: Redding erhöht den Druck auf Rea und zeigt sein Vorderrad.

Runde 6: Redding neuer Führender und brummt Rea 0,6 sec auf! Locatelli (3.) 2 sec hinter der Spitze, Razgatlioglu 2,8 sec. Folger auf Platz 16.

Runde 7: Locatelli verliert Platz 3 nach Fehler an Razgatlioglu. Van der Mark verbessert sich auf Platz 7. Davies und Bautista stürzen.

Runde 8: Rea kann den Speed von Redding nicht mitgehen. Razgatlioglu 2,2 sec hinter Rea.

Runde 9: Redding 0,9 sec vor Rea und 4 sec vor Razgatlioglu. Folger als 14. in den Punkten. Rinaldi, Nozane, Gerloff, Haslam und Rabat kämpfen um Platz 9.

Runde 10: Die Rundenzeiten werden langsamer, auch die Spitze fährt maximal mittlere 1:38 min.

Runde 11: Redding 1,1 sec vor Rea. Sykes (6.) nur 0,7 sec hinter Lowes (5.)

Runde 12: Rea fährt nur noch 1:39 min. Sturz Uribe.

Runde 13: Auch Razgatlioglu wird immer langsamer und liegt nun 5 sec hinter Redding und 3,5 hinter Rea. Gerloff hat sich auf Platz 9 durchgesetzt.

Runde 14: Die Bedingungen werden scheinbar immer schwieriger, selbst Rea rutscht immer häufiger.

Runde 15: Rea 2,5 sec hinter Rea, der Vorsprung auf Razgatlioglu bleibt konstant.

Runde 16: Redding 3 sec vor Rea und 5,5 vor Razgatlioglu. Lowes (5.) hat Sykes um 2 sec abgeschüttelt. Folger einsam auf 14.

Runde 17: Gerloff (9.) am Hinterrad von Bassani (8.).

Runde 18: Keine Veränderungen in den Top-10.

Runde 19: Positionskämpfe nur um Platz 8 (Bassani, Gerloff) und um Platz 12 (Rabat, Haslam).

Runde 20: An Bassani (8.) beißt sich Gerloff (9.) bisher die Zähne aus.

Runde 21: An den Top-7 wird sich nichts mehr ändern.

Runde 22: Keine Veränderung.

Letzte Runde: Redding gewinnt vor Rea und Razgatlioglu. Gerloff (9.) scheitert an Bassani (8.). Folger auf 14. in den Punkten.

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,519 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,894 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,405 5. Alex Lowes Kawasaki + 16,219 6. Tom Sykes BMW + 20,600 7. Michael vd Mark BMW + 24,158 8. Axel Bassani Ducati + 26,497 9. Garrett Gerloff Yamaha + 26,718 10. Michael Rinaldi Ducati + 29,602 11. Kohta Nozane Yamaha + 39,387 12. Tito Rabat Ducati + 41,316 13. Leon Haslam Honda + 44,338 14. Jonas Folger BMW + 48,470 15. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 16. Naomichi Uramoto Suzuki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 18. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda Out Chaz Davies Ducati Out Lucas Mahias Kawasaki Out Leandro Mercado Honda