BMW-Ass Tom Sykes: «Ich stand unter großem Druck»

Mit den Rängen 6, 6 und 5 zeigte Tom Sykes bei der Superbike-WM in Navarra eine tadellose Leistung und war einmal mehr Bester des BMW-Trios. Zu WM-Rang 4 fehlen dem Engländer nur 23 Punkte.

Am Samstagvormittag hatte sich Tom Sykes als Dritter für die erste Startreihe qualifiziert, diesen Platz auf dem Grid nahm der 36-Jährige auch im Sprintrennen ein. Beim Start fiel er etwas zurück und lag dann bis zur Zielflagge nach zehn Runden auf dem sechsten Rang.

Der Start ins zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag, bei dem wie schon am Samstag heiße Bedingungen herrschten, verzögerte sich um zehn Minuten, nachdem ein Fahrer in der Startaufstellung Probleme bekommen hatte. Nach einer eng umkämpften ersten Runde lagen Sykes und Teamkollege Michael van der Mark, gestartet als Sechster und Achter, auf den Positionen 4 und 5. Im dritten Umlauf ging Andrea Locatelli (Yamaha) zunächst an van der Mark vorbei, eine Runde später auch an Sykes. Dieser lag damit auf dem fünften Rang und hielt diese Platzierung bis zum Ende der 22 Runden.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Navarra © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Andrea Locatellli © Gold & Goose Mercado und Folger © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Sykes, Locatelli, Van der Mark, Lowes © Gold & Goose Bautista und Haslam © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Rea und Redding © Gold & Goose Razgatlioglu, Redding, Rea © Gold & Goose Rinaldi, Bassani, Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Redding, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

«Das war kein schlechtes Wochenende», hielt Sykes nach den Rängen 6, 6 und 5 fest. «Mit den hohen Temperaturen war es definitiv eine Herausforderung. Für die Motoren und Fahrer waren die Temperaturen im Nachmittagsrennen am Limit. Insgesamt haben wir versucht, das Set-up des Bikes zu verbessern, auch nach dem heißen Test in Barcelona, aber wir hatten Einschränkungen. Wir hatten im Rennen einige große Probleme, die wir versucht haben, mit zwei verschiedenen Reifenlösungen zu beheben, aber wir waren in verschiedenen Bereichen eingeschränkt. Selbst in Rennen 2 hatte ich gewisse Schwierigkeiten beim Einlenken und mit Untersteuern, auch mit der Traktion am Hinterrad. Ich habe einfach hart gearbeitet und versucht, das Bike über Bremsdruck und Gas geben zu handhaben und so das mir bestmögliche Rennen zu fahren. Ich stand während des Rennens unter großem Druck, aber ich konnte damit umgehen. Runde 1 war die beste.»

Einmal mehr sorgte Sykes für die besten BMW-Ergebnisse, in der Gesamtwertung liegt der Engländer mit 146 Punkten auf Platz 7, zum Vierten Alex Lowes (Kawasaki) fehlen ihm 23 Punkte. Van der Mark ist mit 131 Punkten Gesamt-Neunter.

«Wir haben den Rückstand auf die Spitze im Vergleich zum Samstag um sieben Sekunden verkürzt», bemerkte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «Das reicht noch nicht, aber es ist ein positiver Trend. Die beiden sind in der Hitze am Sonntag einen anderen Vorderreifen gefahren, daraus müssen wir für die nächsten Events mit hohen Temperaturen, die in Spanien und Portugal anstehen, lernen.»

Zu Sieger Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) fehlen Sykes 14,437 sec, Scott Redding (Aruba Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) wurden Zweiter und Dritter.

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Alvaro Bautista Honda + 18,272 9. Michael vd Mark BMW + 18,991 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati

VDM wurde um eine Position zurückgestuft...