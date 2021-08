Navarra, Lauf 2: Razgatlioglu siegt vor Redding, Rea

Mit dem Sieg im zweiten Lauf in Navarra durch Toprak Razgatlioglu beginnt die Superbike-WM 2021 quasi bei null – der Yamaha-Pilot und Jonathan Rea (Kawasaki) sind punktgleich! BMW-Pilot Jonas Folger punktet erneut

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Navarra entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus Scott Redding (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). In Reihe 2 lauerten Andrea Locatelli (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki) und Tom Sykes (BMW). Ab Startplatz 10 wird das Ranking der Superpole herangezogen – Jonas Folger ging somit erneut von der 14. Position ins Rennen.



Wie im ersten Rennen entschieden sich alle Piloten für den SCX-Reifen, der von Pirelli eigentlich für das nur halb so lange Superpole-Race entwickelt wurde. Mit 46 Grad Celsius Asphalttemperatur war es bei Rennstart um 14 Uhr um fast 10 Grad kühler als im ersten Lauf am Samstag.

Der zweite Lauf begann mit einer Verzögerung, weil Kohta Nozane die falsche Startposition eingenommen hatte. Wegen der Verzögerung von gut acht Minuten und der zusätzlichen Aufwärmrunde wurde die Renndistanz um eine Runde auf 22 Runden reduziert.



An der Spitze setzten sich mit Rea, Redding und Razgatlioglu erneut die üblichen Protagonisten ab. Nach einem turbulenten Beginn übernahm der Yamaha-Pilot die Rennführung, Rea und Redding folgten innerhalb 0,8 sec. Nach fünf Runden waren die Verfolger bereits um 3 sec distanziert.



Nach ereignislosen Runden unternahm Razgatlioglu zu Beginn der zweiten Rennhälfte einen Ausreißversuch und fuhr einen kleinen Vorsprung auf seine Verfolger heraus, der für den Sieg im zweiten Lauf genügte.

Rea konnte Redding bis Runde 19 hinter sich halten, dann nutzte der Ducati-Pilot einen Fehler des Weltmeisters und übernahm Platz 2. An Razgatlioglu kam der Engländer aber nicht mehr heran.



Die beste BMW brachte Tom Sykes mit 14 sec Rückstand auf Platz 5 ins Ziel, für das beste Honda-Finish sorgte Álvaro Bautista als Neunter.



40 sec hinter dem Sieger fuhr BMW-Pilot Jonas Folger über den Zielstrich – und bekam als Zwölfter vier weitere WM-Punkte für die Gesamtwertung.



Pech hatte Lucas Mahias. Zuerst streikte seine Kawasaki beim Start zur zweiten Aufwärmrunde, sprang in der Boxengasse aber wieder an. Weil der Franzose seine ursprüngliche Startposition wieder einnahm, bekam er eine doppelte Long-Lap-Penalty aufgebrummt.

So lief das Rennen

Start: Redding vor Locatelli, Razgatlioglu, Lowes und Rea, Sykes auf Platz 6, Bautista auf 11, Folger auf 18. Davies räumt Gerloff ab.

Runde 1: Razgatliogli führt das Rennen vor Redding und Rea an, dann Sykes, van der Mark, Locatelli und Lowes. Folger auf 16.

Runde 2: Razgatlioglu 0,6 sec vor Rea und Redding. Folger auf 15 in den Punkten!

Runde 3: Die Top-3- innerhalb 0,8 sec, Sykes (4.) 1,8 sec zurück. Schnellste Rennrunde Rea in 1:37,609 min. Bautista auf Platz 9. Sturz Mercado

Runde 4: Locatelli und Sykes kämpfen um Platz 4.

Runde 5: Razgatlioglu 0,5 sec vor Rea und 0,6 sec vor Redding. Sykes (4.) 3,7 sec zurück, Bautista 7,8 sec. Folger auf 14.

Runde 6: Locatelli (4.) hat sich von Sykes (5.) gelöst.

Runde 7: Die Top-3 belauern sich, keiner unternimmt einen Überholversuch. Lowes und van der Mark kämpfen um Platz 6.

Runde 8: Locatelli (4.), Sykes (5.) und Lowes (6.) fahren nur geringfügig langsamer als die Spitze.

Runde 9: Rinaldi, Bautista und Bassani kämpfen um Platz 8. Folger (14.) mit Anschluss bis Platz 12.

Runde 10: Razgatlioglu, Rea und Redding weiterhin innerhalb 0,8 sec.

Runde 11: Locatelli einsam auf Platz 4, so auch van der Mark als Siebter.

Runde 12: Razgatlioglu jetzt 0,6 sec vor Rea und 0,8 sec vor Redding.

Runde 13: Rea kann der Pace von Razgatlioglu nicht folgen – eine Sekunde Rückstand.

Runde 14: Die Top-3 innerhalb 1,4 sec, Locatelli (4.) 5 sec zurück. Sturz Leon Haslam.

Runde 15: Redding am Hinterrad von Rea – der Engländer will Razgatlioglu nicht den Sieg überlassen.

Runde 16: Redding kommt nicht am Kawasaki-Pilot vorbei. Lowes (6.) nur noch 0,8 sec hinter Sykes (5.)

Runde 17: Folger auf Platz 13.

Runde 18: Redding auf der Geraden vorbei an Rea, doch Rea holt sich in der ersten Kurve Platz 2 zurück.

Runde 19: Razgatlioglu profitiert vom Positionskampf hinter ihm und führt um 1,2 sec - vor Redding und Rea!

Runde 20: Redding knabbert nur 0,3 sec ab.

Runde 21: Razgatlioglu 1,1 sec vor Redding und 3 sec vor Rea

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Redding und Rea. 4. Locatelli. 5. Sykes, 8. Bautista 12. Folger. Sturz Nozane

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Michael vd Mark BMW + 17,991 9. Alvaro Bautista Honda + 18,272 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati