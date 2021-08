Navarra, Superpole-Race: Redding lässt Ducati jubeln

Nach seinem Sieg im ersten Lauf gewann Ducati-Star Scott Redding in Navarra auch das spannende Superpole-Race. Jonathan Rea (Kawasaki) leistete heftige Gegenwehr. Tom Sykes beste BMW auf Platz 6.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt. Zunehmend wird der SCX aber auch für die Hauptrennen verwendet – in Navarra hat Ducati-Werkspilot Scott Redding mit diesem Reifen den Sieg im ersten Lauf am Samstag eingefahren.



Mit 23 Grad Luft- und 33 Grad Celsius Asphalttemperatur bei Rennstart um 11 Uhr waren es ideale Bedingungen für den SCX-Reifen.

Wie im ersten Lauf starteten Jonathan Rea (Kawasaki), Redding und Tom Sykes (BMW) aus der ersten Reihe. Die beste Yamaha stellte Andrea Locatelli auf die vierte Position, die beste Honda Álvaro Bautista auf Startplatz 12. Jonas Folger ging erneut von der 14. Position ins Rennen.



Den Sprint zur ersten Kurve entschied Redding für sich, Toprak Razgatlioglu stürmte von Startplatz 8 auf Platz 3 nach vorne. Die Top-3 setzte sich schnell von den Verfolgern ab. Wie im ersten Lauf hatte Redding ein wenig mehr Pace und führte das Superpole-Race die meiste Zeit an, Rea gab aber nicht auf und hielt seinen Rückstand jederzeit unter einer Sekunde.



Auf dem Zielstrich hatte Redding 0,6 sec Vorsprung auf Rea, Razgatlioglu begnügte sich in den letzten Runden mit dem dritten Platz. Bester BMW-Pilot wurde Tom Sykes als Sechster.

Álvaro Bautista bescherte Honda als Zehnter ein Top-10-Ergebnis, was dem Spanier für den zweiten Lauf aber keine bessere Startplatzierung einbringt.



Jonas Folger hatte keine gute Startrunde und musste sich von Platz 21 wieder nach vorne arbeiten. Als 16. hat der BMW-Pilot eine ordentliche gezeigt, zumal er nur vier Sekunden hinter Platz 10 ins Ziel kam.

So lief das Rennen

Start: Redding vor Rea, Locatelli, Razgatlioglu, Lowes, Sykes und Nozane. Bautista auf 14, Folger auf 21.

Runde 1: Redding 0,3 sec vor Rea, Razgatlioglu und Locatelli.

Runde 2: Rea und Redding im Positionskampf. Razgatlioglu profitiert und führt vor Rea und Redding. Schnellste Rennrunde Lowes in 1:37,290 min.

Runde 3: Die Top-3 kämpfen mit Ellbogen. Rea setzt sich hart gehen Razgatlioglu durch, der dadurch auch hinter Redding auf Platz 3 zurückfällt. Sykes Sechster.

Runde 4: Die Ducati ist auf der Geraden eine Rakete, Rea verliert chancenlos die Führung. Schnellste Rennrunde Redding in 1:37,135 min. Locatelli und Lowes kämpfen um Platz 4. Folger auf 19.

Runde 5: Redding hat freie Fahrt und liegt in 1:37,065 min nun 0,6 sec vor Rea und 1,1 vor Razgatlioglu. Zwischen Sykes und van der Mark bahnt sich ein Kampf um Platz 6 an. Bautista auf 12, Folger auf 18.

Runde 6: Rea muss erkennbar alles geben, um den Speed von Redding halbwegs mitgehen zu können, ebenso Razgatlioglu. Die Top-3 innerhalb 1,4 sec. Locatelli (4.) bereits 3 sec zurück. Folger auf 17. Van der Mark verliert Platz 7 an Chaz Davies – offenbar ein Fehler des BMW-Piloten.

Runde 7: Redding 0,9 sec vor Rea. Rabat kommt an die Box.

Runde 8: Gerloff (9.) am Hinterrad von van der Mark (8.). Bautista auf 11, Folger 16.

Runde 9: Rea nur noch 0,4 sec hinter Redding, Razgatlioglu 2 sec zurück.

Letzte Runde: Redding gewinnt vor Rea und Razgatlioglu. Sykes (6.), Bautista (10.)